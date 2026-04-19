Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Dinh dưỡng 19/04/2026 11:00

Đu đủ là loại trái cây rất dễ tìm tại Việt Nam, đặc biệt là vùng nông thôn. Không chỉ ăn khi chín, đu đủ sống cũng mang nhiều giá trị dinh dưỡng cho chúng ta. Vậy ăn đu đủ xanh có tác dụng gì?

Đu đủ xanh được nhiều người xem như một nguyên liệu để trị bệnh trong Đông Y. Đây là loại quả rất dễ trồng và mọc nhiều ở vùng nông thôn Việt Nam. Vậy ăn đu đủ xanh có tác dụng gì? 

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn đu đủ xanh có tác dụng gì?

Một số công dụng mà đu đủ xanh mang đến cho sức khỏe:

Tốt cho hệ tiêu hoá

Trong y học cổ truyền, đu đủ xanh là nguyên liệu để bào chế ra các bài thuốc trị các vấn đề về tiêu hoá. Những ai hay ợ chua, đầy bụng, táo bón, mắc hội chứng ruột kích thích đều có thể cải thiện sau khi ăn đu đủ xanh. Đu đủ xanh có chứa hai loại enzym là papain và chymopapain, cùng hàm lượng chất xơ dồi dào. Chính điều này giúp bạn cải thiện hệ tiêu hoá khi ăn loại quả này.

Nâng cao khả năng miễn dịch

Đu đủ xanh có chứa các chất chống oxy hoá như saponin, tannin, beta-carotene, magie và flavonoid,... Đây đều là những chất giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Các hoạt chất này sẽ giúp chống lại các mầm bệnh xâm nhập hiệu quả. 

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mach

Với những ai bị đau tim, có tiền sử đột quỵ, họ nên tiêu thụ đu đủ xanh thường xuyên. Bởi chất cardenolides và saponin trong đu đủ xanh giúp hỗ trợ điều trị suy tim hiệu quả. Chưa kể, hàm lượng beta-sitosterol và quercetin trong quả đu đủ sống còn giúp thúc đẩy sự hấp thụ cholesterol ruột, làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Các khoáng chất như kali, magie, kẽm, crom và canxi có trong đu đủ xanh giúp ổn định lượng đường trong máu và kích thích giải phóng insulin. Với những ai mắc tiểu đường type 2, bệnh tình sẽ cải thiện tốt hơn khi ăn đu đủ sống nhiều. 

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn đu đủ xanh hay đu đủ chín?

Đu đủ xanh hay chín đều có mặt lợi và hại riêng. Nếu bạn đang gặp những vấn đề về hệ tiêu hóa thì tốt nhất nên ăn đu đủ xanh vì nó có thể chữa được táo bón.

Hàm lượng Kali trong đu đủ xanh khá cao nên thích hợp với những người cao huyết áp, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa và hô hấp.

Nếu bạn thích ăn gỏi hoặc nấu canh thì đu đủ xanh là một lựa chọn tuyệt vời, nó có tác dụng giúp thịt, xương trong canh mềm và ngọt hơn.

Còn đu đủ chín lại thích hợp với hầu hết mọi người, có vị ngọt dễ ăn và dễ chế biến. Có tác dụng tốt trong việc cải thiện vòng một, hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng, thích hợp với những ai thích uống sinh tố hoặc nước ép. 

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bạn không nên ăn đu đủ quá nhiều vì có thể làm biến đổi màu da và làm rối loạn hô hấp. Vì thế nếu ăn đúng cách với đúng đối tượng thì bạn sẽ nhận đủ giá trị dinh dưỡng của nó mang lại mà không hề gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn ăn để không bị nhầm lẫn dẫn đến hiệu quả không tốt và thậm chí gây ra nhiều điều đáng tiếc. 

Những trường hợp không nên ăn đu đủ xanh

Đu đủ xanh mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên vẫn có những trường hợp không nên ăn đu đủ xanh để hạn chế các nguy hại cho cơ thể. 

Những người có cơ địa dị ứng với đu đủ, những người tiêu hóa kém, tiêu chảy, bị dạ dày, bị bệnh loãng máu hay có dấu hiệu vàng da.

Phụ nữ có thai không nên ăn đu đủ xanh sẽ rất có hại cho thai nhi, thậm chí có nguy cơ sảy thai.

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Đu đủ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho tiêu hóa, miễn dịch, tim mạch và làn da. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá những tác dụng nổi bật từ trái đu đủ chín, từ đó có kế hoạch bổ sung phù hợp.

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