Sự thật ngỡ ngàng về quả đu đủ chín: Ăn đúng thì dưỡng nhan, ăn sai có thể gây họa cho sức khỏe

Từ lâu, đu đủ chín đã xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhờ hương vị thanh mát và dễ chế biến. Ít ai biết rằng, đằng sau màu vàng cam bắt mắt và vị ngọt dịu là cả một “kho” dưỡng chất bao gồm vitamin, chất xơ, enzyme tiêu hóa và chất chống oxy hóa. Những thành phần này không chỉ mang lại lợi ích cho đường ruột mà còn tác động tích cực đến tim mạch, thị lực và làn da. Việc hiểu rõ giá trị của đu đủ chín, hay ăn đu đủ chín có tác dụng gì sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này trong chế độ ăn hàng ngày.

Thúc đẩy chức năng tiêu hóa: Một số hợp chất enzyme trong đu đủ có thể giúp cơ thể phá vỡ và sử dụng protein đúng cách. Đặc biệt, Papain giúp phá vỡ liên kết giữa các axit amin. Bên cạnh đó, ăn đu đủ cũng có thể giúp ngăn ngừa táo bón do hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ làm tăng khối lượng phân và giúp đào thải chất xơ ra ngoài cơ thể một cách dễ dàng.

Tăng cường chức năng máu: Đu đủ như một chất tăng cường chức năng máu để giúp những người có bệnh lý như: giảm tiểu cầu hoặc tiểu cầu trong máu thấp. Đây là một tình trạng bệnh lý nguy hiểm có thể làm giảm khả năng hình thành cục máu đông của cơ thể và có khả năng dẫn đến chảy máu bên trong.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Đu đủ chín cung cấp lượng calo vừa phải, giàu chất xơ nên giúp no lâu và hạn chế ăn vặt. Các món như đu đủ chín ăn kèm sữa chua không đường hoặc sinh tố đu đủ chín pha sữa tươi là lựa chọn tráng miệng phù hợp cho người đang giảm cân.

Bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch: Chất chống oxy hóa trong đu đủ chín giúp bảo vệ thành mạch, còn chất xơ hòa tan hỗ trợ giảm cholesterol xấu bằng cách tăng đào thải acid mật. Khẩu phần giàu kali từ đu đủ chín cũng giúp cân bằng huyết áp.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và vitamin A trong đu đủ chín giúp duy trì hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau bệnh nhẹ và bảo vệ lớp biểu mô đường hô hấp.

Lưu ý khi ăn đu đủ chín để không ảnh hưởng đến sức khỏe

Không nên ăn quá nhiều đu đủ trong một lần: Đu đủ có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa nên nếu dùng với lượng lớn có thể gây tiêu chảy, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, nhất là ở người có hệ tiêu hóa yếu, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Việc ăn đu đủ quá thường xuyên trong ngày cũng có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể.

Không nên ăn đu đủ xanh sống: Đu đủ xanh chứa nhiều nhựa (latex) và các enzyme có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày - ruột. Với người có tiền sử đau dạ dày, viêm đại tràng hoặc hội chứng ruột kích thích, việc ăn đu đủ xanh có thể khiến triệu chứng trở nên nặng hơn.

Đối với người mắc bệnh đái tháo đường: Đu đủ có chỉ số đường huyết không quá cao nhưng vẫn chứa đường tự nhiên. Việc ăn nhiều đu đủ hoặc ăn vào thời điểm không phù hợp có thể làm tăng đường huyết. Do đó, người bệnh nên kiểm soát khẩu phần, ưu tiên ăn sau bữa chính và theo dõi chỉ số đường máu.

Đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu: Đu đủ xanh và đu đủ chưa chín hoàn toàn có thể kích thích co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Nếu muốn ăn, thai phụ chỉ nên dùng đu đủ chín kỹ với lượng vừa phải và không ăn thường xuyên.

Không ăn đu đủ chín ép: Người tiêu dùng cần chọn đu đủ chín tự nhiên, tránh mua những quả chín ép bằng hóa chất. Đu đủ chín tự nhiên thường có mùi thơm nhẹ, vỏ vàng đều, không quá bóng, không có mùi lạ. Việc sử dụng trái cây chín ép tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.