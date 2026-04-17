Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG MÁNH ĐỔI ĐỜI, đón tiền khủng quý nhân mang đến, làm gì cũng thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 17/04/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp TRÚNG MÁNH ĐỔI ĐỜI, đón tiền khủng quý nhân mang đến, làm gì cũng thành công rực rỡ từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, gười tuổi Mùi sẽ có thể thoải mái chi tiêu mà không phải đắn đó quá nhiều. Có Chính Tài trợ lực, các khoản thu nhập đổ về túi con giáp này một cách đều đặn. Kế hoạch quản lý tài chính hợp lý còn giúp bản mệnh dư ra một khoản không hề nhỏ, bạn có thể tích lũy hoặc tái đầu tư vào các dự án tiềm năng trước đó, tiền trong túi lúc này vẫn có thể sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa. 

Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG MÁNH ĐỔI ĐỜI, đón tiền khủng quý nhân mang đến, làm gì cũng thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim báo tin nhân duyên của tuổi Mùi trong ngày này vô cùng vượng sắc. Một buổi gặp gỡ giữa những người bạn cũ giúp bản mệnh có cơ hội quay trở về với ký ức của tuổi thanh xuân đầy rực rỡ. Cảm giác vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn ngày cuối tuần của con giáp này. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, Thiên Ấn trợ vận nên Ngọ khá mạnh dạn, gan lì và ăn to nói lớn. Ngọ tinh thông tay nghề, phản ứng nhanh nhạy, nhiều tài nghệ nhưng có phần cô đơn và ít được giúp đỡ, không sao cả, dù một thân một mình bạn vẫn đủ khả năng để tóm gọn mọi việc.
Ai có ý định bán đất hoặc tham gia vào thị trường chứng khoán, tiền ảo trong ngày này nên dừng lại để sau này không phải hối hận.

Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG MÁNH ĐỔI ĐỜI, đón tiền khủng quý nhân mang đến, làm gì cũng thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu không như ý cũng phải chấp nhận. Có những chuyện không phải muốn là được, tình cảm càng không nên miễn cưỡng. Ngọ cũng nên hoan hỉ với lỗi lầm của những người xung quanh đem tới trong ngày này, bạn càng hay chấp nhặt thì bạn càng thiệt thòi.

Con giáp tuổi Thân 

Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, người tuổi Thân chuẩn bị đón tin vui về khía cạnh tình cảm trong ngày Tam hợp che chở. Với những ai đã có quan hệ bền vững, đây có thể là thời điểm thích hợp để đưa chuyện tình cảm tiến thêm một bước. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên mọi điều xảy ra không như kế hoạch và bạn liền có xu hướng đổ lỗi. 

Từ mùng 1/3 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp TRÚNG MÁNH ĐỔI ĐỜI, đón tiền khủng quý nhân mang đến, làm gì cũng thành công rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang lại những hỗ trợ về tài chính cần thiết cho bản mệnh trong thời gian này. Nhờ thế mà bạn thoát ra khỏi tình huống khó khăn, có thêm những kinh nghiệm đáng giá cho mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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