Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng

Đời sống 17/04/2026 10:02

Hôm nay, ngày 17/4/2026 giá vàng thế giới chưa dừng xu hướng giảm khi giá trị của đồng USD mạnh lên. Riêng thị trường trong nước đi lùi xuống sát 170 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/4, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 700.000 đồng, đưa chiều mua vào xuống 167 triệu đồng và bán ra còn 170,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán tại SJC giảm xuống còn 3,5 triệu đồng/lượng nhưng đây cũng là mức rất cao khiến người mua lỗ nặng ngay khi mua vào.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được giảm 700.000 đồng khi mua vào xuống 166,5 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm vàng nhẫn 700.000 đồng khi mua vào xuống 166,5 triệu đồng, bán ra còn 170 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng bằng vàng miếng khi duy trì ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 17/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.795 USD/ounce, giảm 44 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.839 USD/ounce).

Mức giảm này phản ánh giai đoạn biến động mạnh gần đây, khi giá vàng từng phục hồi lên các ngưỡng cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nguy cơ lạm phát toàn cầu đi lên.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang ở mức cao hơn, khiến vàng – tài sản được định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Đồng thời, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,3%, góp phần nâng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô ghi nhận diễn biến trái chiều khi tăng lên 93,5 USD/thùng. Sự gia tăng của giá dầu có thể phản ánh lo ngại về nguồn cung, nhưng chưa đủ để hỗ trợ vàng trong ngắn hạn do ảnh hưởng chi phối từ đồng USD và lãi suất trái phiếu.

Các chuyên gia nhận định động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ, dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố sẽ quyết định xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

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