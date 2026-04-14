Giá vàng hôm nay, ngày 14/4/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 14/4/2026 giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng mỗi lượng 1,5 triệu đồng, mua vào lên 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 169,5 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 170 triệu đồng; bán ra giữ nguyên ở mức 171,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 1,5 triệu đồng, mua vào lên 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 169,7 triệu đồng, bán ra 172,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 169,7 triệu đồng, bán ra 172,7 triệu đồng…

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.749 USD/ounce, tăng 49 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua (4.700 USD/ounce).

Giá vàng bật tăng mạnh mẽ xuất phát từ việc các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua đã thất bại. Theo các nguồn tin quốc tế, các cuộc thảo luận kéo dài tại Pakistan không đạt được tiến triển đáng kể, dẫn đến nguy cơ chiến sự leo thang ở Trung Đông.

Bối cảnh địa chính trị bất ổn này đã khơi dậy lo ngại về lạm phát gia tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô tăng lên 101,5 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông có thể bị ảnh hưởng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,35%.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài mà không có dấu hiệu hòa giải, giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Ngược lại, bất kỳ tiến triển tích cực nào trong đàm phán cũng sẽ tạo áp lực giảm giá kim loại quý này.

