Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Đời sống 11/04/2026 10:27

Hôm nay, ngày 11/4/2026 giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu đi xuống nhưng trong nước vẫn cách xa thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (11/4), giá vàng trong nước quay đầu giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 300.000 đồng khi mua vàng miếng xuống 169,4 triệu đồng/lượng và bán ra 172,4 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 169,1 triệu đồng, bán ra 172,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng khi mua vào còn 169,2 triệu đồng và bán ra 172,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vào ở mức 169,2 triệu đồng, bán ra 172,2 triệu đồng như hôm qua...

Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 151 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới 21,4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu - Ảnh 1
Chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, sau nhiều ngày biến động mạnh, giá vàng trong nước chững lại trong biên độ hẹp khi giá vàng thế giới lùi sâu dưới vùng 4.800 USD/ounce. Sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 4.749 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước.

Giá kim loại quý dao động trong biên độ hẹp khi giá dầu thô và đồng USD cùng chững lại. Cụ thể, giá dầu thô ở mức 95,2 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) quanh 98,7 điểm - gần như không thay đổi so với phiên trước.

Trả lời Kitco, ông Tai Hui – chiến lược gia trưởng thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại J.P. Morgan Asset Management – cho rằng đợt bán tháo mạnh trong suốt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm suy yếu vai trò của vàng như một công cụ phòng thủ trong danh mục đầu tư. Thay vào đó, nhà đầu tư coi vàng là một tài sản đầu tư.

Theo ông Tai Hui, vàng không còn là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả khi trong khoảng 20 ngày kể từ khi các cuộc tấn công vào Iran bắt đầu, giá kim loại quý này đã giảm từ mức đỉnh trên 5.600 USD/ounce xuống mức đáy 4.100 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 24%. Dù đã phục hồi đáng kể, giá vàng vẫn khó tăng mạnh nếu chiến sự Trung Đông kéo dài.

Tuy vậy, chuyên gia của J.P. Morgan Asset Management cho rằng vẫn có những lý do để nắm giữ vàng, như nhu cầu dài hạn từ các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Với nguồn cung hạn chế, vàng vẫn là kênh đầu tư khả thi, nhưng phù hợp với chiến lược dài hạn hơn là lướt sóng ngắn hạn.

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