Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Hôm nay, ngày 9/4/2026 giá vàng thế giới đảo chiều đi xuống trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz. Từ đó kéo theo giá vàng trong nước giảm sốc khiến người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (9/4), giá vàng miếng trong nước đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 3,5 triệu đồng khi mua vàng miếng xuống 167,5 triệu đồng/lượng và bán ra còn 171,5 triệu đồng. Ngân hàng ACB cũng giảm 2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC xuống 169,5 triệu đồng, bán ra 172,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng, còn 170 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, xuống 172,5 triệu đồng… Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được giảm 3,5 triệu đồng khi mua vào xuống 167 triệu đồng và bán ra còn 171 triệu đồng; Công ty PNJ giảm 1,5 triệu đồng, đưa giá mua vàng nhẫn xuống 169,5 triệu đồng và bán ra 173 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 3 triệu đồng khi mua vào xuống 167,5 triệu đồng và bán ra 171 triệu đồng...

Đáng chú ý, chênh lệch mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 4 triệu đồng một lượng, cao hơn tất cả các doanh nghiệp khác chỉ dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng. Nếu so với mức cao nhất của vàng miếng SJC trong sáng hôm qua khi bán ra 177 triệu đồng/lượng thì người mua vào đã lỗ ngay 9,5 triệu đồng sau một đêm. Giá vàng SJC trong nước quây đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 9/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ghi nhận mức giảm đáng kể, dao động quanh mức 4.746 USD/ounce, mất đi 126 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.840 USD/ounce).

Sự sụt giảm của kim loại quý diễn ra ngay trước thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định Iran phải đạt thỏa thuận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới và việc tắc nghẽn tại đây đã đẩy giá năng lượng tăng vọt trong những tuần gần đây. Dù vậy, đà giảm của vàng không quá sâu nhờ lực hỗ trợ từ hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, PBOC đã mua 5 tấn vàng (160.000 ounce) vào tháng 3-2026, đưa tổng lượng vàng dự trữ tăng lên 74,38 triệu ounce. Việc mua vàng đều đặn của PBOC được đánh giá là trụ cột hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý này, ngay cả khi giá vàng chịu áp lực giảm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông. Các nhà phân tích nhận định, diễn biến giá vàng trong những giờ tới sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của Iran trước thời hạn của Mỹ. Nếu căng thẳng leo thang, vàng có thể nhanh chóng lấy lại đà tăng nhờ vai trò trú ẩn an toàn". Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào cũng sẽ khiến kim loại quý tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

