Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, giàu sang chạm đỉnh, Hồng Phúc dồi dào, sự nghiệp Vượng Phát

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, tuổi Tỵ được Chính Quan trợ vận nên những người đang thi cử, xin việc, làm quan sẽ gặp nhiều thuận lợi. Mọi việc của người tuổi Tỵ đang thuận lợi hơn khi mà con giáp này được phát huy ưu điểm của mình.

Nhưng tình cảm thì ngược lại, vì Hỏa khắc Kim nên đôi khi tuổi này còn khá nóng tính. Bản mệnh đừng có kiểu "sớm nắng chiều mưa” nữa, làm như thế chỉ gây ảnh hưởng tới nhân duyên cũng như hòa khí trong gia đình.

Tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp giúp đỡ, Tỵ rất chịu khó nên có nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng những vấn đề về tài chính. Con giáp này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người trong hôm nay.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà khía cạnh tình cảm của bạn sẽ nở hoa, có thể bạn sẽ chào đón những khởi đầu mới trong đời sống tình cảm hoặc tạo dựng những kết nối thân mật hơn với bạn bè. Người có đôi hứa hẹn sẽ có những kế hoạch hay ho để cải thiện mối quan hệ của mình.

Thực Thần sẽ ghé thăm con giáp tuổi Tuất, mang đến những điều phước lành liên quan đến tình cảm cũng như những khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Thậm chí, bạn có thể hỗ trợ tìm ra giải pháp cho người khác nhờ góc nhìn khách quan của mình.



Mộc - Thổ xung khắc không có lợi cho việc cải thiện sức khỏe, nhất là ai đang bị bệnh cảm thấy lạc lối giữa rừng thông tin tiêu cực. Bạn cần hiểu rõ tình hình, đừng vội nghe lời khuyên của ai cả nhé.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thiên Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân hoàn thành tất cả công việc của mình một cách xuất sắc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong quá trình làm việc. Nữ tuổi này có duyên với buôn bán và được khá nhiều khách hàng khen ngợi, nhiều lúc bạn ăn nói khéo tới mức khiến người khác phải nể.

Nhưng tuổi này nên chú ý đến vấn đề tài chính. Đặc biệt không nên cho người khác vay tiền hoặc mượn xe, mượn đồ có giá trị trong nhà. Bù lại, việc làm ăn khấm khá cũng đem về nhiều khoản lợi nhuận giúp bạn không phải suy nghĩ quá nhiều về tiền.



Hôm nay có điều gì đó đang khiến cho bạn cảm thấy bối rối, khó hiểu. Bạn có thể tìm đến người thân của mình để được hỗ trợ và chia sẻ nhiều hơn. Người nào cảm thấy cơ thể có vấn đề thì nên đi khám càng sớm càng tốt, để càng lâu bệnh càng nặng thêm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!