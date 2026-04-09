Tử vi 2 ngày liên tiếp (9 và 10/4), 3 con giáp gom tiền về đầy két, một bước thành đại gia, may mắn đố ai sánh bằng

Tử vi 2 ngày liên tiếp (9 và 10/4), Thiên Ấn chiếu mệnh có lợi cho những người làm nghề tự do, y dược hoặc dịch vụ. Ăn nên làm ra, không phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên tử vi nhắc nhở bạn hôm nay làm gì cũng nên đặt cái tâm của mình vào trong đó thì mới duy trì lâu dài được.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim nên tình duyên cũng khá tươi sáng, đôi lứa càng hạnh phúc. Dù rằng cả hai vẫn còn nhiều cản trở nhưng tình cảm chân thành vẫn dành cho nhau. Đừng để ý người khác, chỉ cần lo chuyện trong nhà mình là được.

Tài lộc trong ngày tương đối ổn định, không hao tốn nhiều. Con giáp này biết xoay xở kiếm tiền, không ngại khó khăn vất vả nên có chút của ăn của để. Trong ngày còn có lộc tiền thưởng hay khoản thu phụ.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày liên tiếp (9 và 10/4), nhờ có Lục hợp nâng đỡ mà người tuổi Hợi có suy nghĩ tích cực trong hoàn cảnh khó khăn, việc này có thể là khi bạn gần những người nhiều năng lượng thì bạn nhận được sức ảnh hưởng tốt đẹp, nhờ vậy mà bạn dễ có được giải pháp, thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Thiên Quan khiến con giáp tuổi Hợi không giấu được khuôn mặt thất vọng hoặc mệt mỏi của mình trong ngày hôm nay. Khuyên bản mệnh nên dành nhiều thời gian một mình để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.



Thời gian này nên để ý hơn tới chuyện tiền nong, cho dù bạn tin rằng tiền bạc không quan trọng nhưng nó đang ảnh hưởng tới lối sống của bạn ở hiện tại. Đừng "nghĩ xấu" về tiền vì chúng luôn đảm bảo cho bạn một cuộc sống an toàn, ổn định.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày liên tiếp (9 và 10/4), Chính Ấn chiếu mệnh nên Dậu rất khảng khái, miệng nói tay làm, tích cực hành động thay vì chỉ đưa ra những ý kiến. Hãy giải quyết những việc còn tồn đọng và lên kế hoạch cho những dự án mới trong thời gian tới, đừng chần chừ kẻo mất cơ hội làm giàu.

Tam Hội giúp sức nên Dậu kiếm được kha khá tiền nhờ tài ăn nói của bản thân trong ngày. Dậu và những người thân trong gia đình bạn đều đang có được ự khởi sắc nhất định về tình hình tài chính.



Khuyên Dậu cứ vô tư sống vì bản thân và gia đình, mặc kệ thiên hạ nói gì thì bạn vẫn sống tốt. Có thể bạn là người xấu trong câu chuyện của người khác, nhưng bạn chỉ cần là người tốt trong cuộc đời của mình là đủ rồi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!