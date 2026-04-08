Đúng 00h00 ngày 9/4/2026, 3 con giáp xòe tay hứng mưa tài lộc, vận may ập đến, tình tiền chói lọi

Đúng 00h00 ngày 9/4/2026, Chính Ấn phù trợ, bản chất của người tuổi Tuất là thông minh, nhân từ, không ham danh lợi nhưng cũng chính điều đó khiến bạn trở thành một người không có chí tiến thủ, dễ dàng bằng lòng với thực tại. Nếu cứ giậm chân tại chỗ, bạn sẽ bị người khác dễ dàng vượt qua.

Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, giúp bạn gặp gỡ được quý nhân. Hãy cởi mở hơn và trân trọng những người thực sự đối tốt với mình.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 00h00 ngày 9/4/2026, đường công danh của tuổi Hợi khá thuận lợi. Bản mệnh đưa ra những quyết định sáng suốt, chắc chắn, là chỗ dựa cho cả đồng nghiệp. Nếu con giáp này là người nắm giữ vai trò quản lý, lãnh đạo, trưởng nhóm sẽ dẫn dắt cấp dưới đi đúng đường hướng.

Trong công việc tuổi Hợi quyết đoán bao nhiêu thì với chuyện tình cảm lại do dự, thiếu quyết đoán bấy nhiêu. Ngày Hợi Thủy tự hình càng khiến cho con giáp này lo lắng không đâu, tự chuốc buồn bực vào mình và hạn chế cơ hội hạnh phúc của bản thân.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 00h00 ngày 9/4/2026, nhờ có tam hội giúp sức, tuổi Mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước của mình đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn, không còn e ngại hay lo sợ điều gì.

Quý nhân xuất hiện có thể giúp con giáp này chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Sau khi vượt qua khó khăn, tuổi Mão sẽ thấy con đường công danh sự nghiệp của mình trở nên suôn sẻ, hanh thông hơn nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!