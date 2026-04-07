Từ nay đến ngày 30/4, 3 con giáp cầu được ước thấy, hứng mưa tiền bạc, cập bến giàu sang, tương lai xán lạn

Từ nay đến ngày 30/4, mang đến cho tuổi Sửu những tin vui về đường tài lộc. Con giáp này luôn chăm chỉ, không chịu được nhàn rỗi nên chỉ bằng nghề tay trái thôi mà có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Tin vui cũng đến với người làm ăn kinh doanh.

Nhưng trong ngày ngũ hành Thổ khắc Mộc, chuyện tình cảm lại không được vui vẻ, có nhiều nỗi ưu tư chất chứa. Tình duyên đã hết thì đừng nên cố níu kéo mãi nữa. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Bản mệnh đâu thể biết được có điều gì tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước.

Chuyện buôn bán đang gặp thời nên bản mệnh có thể nghĩ đến việc mở rộng mô hình kinh doanh hiện tại để thu hút thêm khách hàng. Cơ hội kiếm được một số tiền lớn từ công việc kinh doanh dành cho tuổi Sửu là rất nhiều, nên biết tận dụng thời cơ.

Con giáp tuổi Dần

Từ nay đến ngày 30/4, tuổi Dần có tài tinh Thiên Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc có phần khởi sắc. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh được dịp phát tài, hàng hóa ra vào nườm nượp, không chỉ thu hồi được vốn liếng mà lợi nhuận còn ngoài sức mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tạo nên những mối quan hệ hữu ích sau này. Một vài cuộc đàm phán còn giúp thúc đẩy kế hoạch của bạn có nhiều tiến triển thuận lợi. Vậy nên hãy chuẩn bị một tinh thần hăng hái và nắm bắt cơ hội ngay khi có nhé.

Tuy nhiên, Mộc – Kim xung khắc lại khiến chuyện tình cảm trở thành nỗi lo lớn trong ngày với người tuổi Dần. Có vẻ như những viễn cảnh tình yêu mà bạn thường tưởng tượng ra không giống những gì bạn đang trải qua trong mối quan hệ hiện tại. Cảm giác thất vọng ngày càng lớn.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ nay đến ngày 30/4, Tam Hợp cục đang đứng về phía người tuổi Ngọ và giúp cho bản mệnh tìm thấy được hướng đi cho con đường tình cảm của mình. Bạn không còn hoang mang, lo ngại vì chuyện tương lai nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Đâu phải ai cũng tìm được người để mình yêu thương, chăm sóc. Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đó là chuyện mà không biết bao người khốn khổ vì tình, vì trót đem lòng yêu mà chẳng được đón nhận.



Hiểu được nỗi khó khăn trên con đường tìm kiếm tình yêu, những chú Ngựa quyết định cháy hết mình vì tình yêu đang có. Chỉ cần có người mình yêu ở bên, bạn nguyện chịu khó chịu khổ ra sao cũng được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!