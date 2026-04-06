Cuối hôm nay (6/4/2026), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần thiên hạ

Cuối hôm nay (6/4/2026), Chính Ấn chiếu mệnh chỉ có lợi cho những bạn sắp thi cử hoặc xin việc, những bạn đang đi làm sẽ khá đau đầu. Dù làm việc gì thì cũng áp lực, sống lương thiện nhưng vẫn bị đè nén, đồng nghiệp chơi xấu, nói xấu.

Hai hành Hỏa tương hòa nói rằng tuổi Ngọ biết đủ sẽ có phúc khí. Người độc thân nên chọn người một cách từ từ, không được hấp tấp. Người đang yêu hãy về thăm gia đình đối phương để tạo bước đà tiến tới cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai.

May mắn là sự nỗ lực và cố gắng của bạn đang mang tới thành quả là tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái. Hôm nay nếu có tiêu hoang một chút cho bản thân và gia đình cũng không đáng ngại, chỉ cần không quá đà là ổn thôi.

Con giáp tuổi Thân

Cuối hôm nay (6/4/2026), dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân giữ được đầu óc tỉnh táo và có cái nhìn cởi mở hơn về mọi vấn đề trong ngày hôm nay. Bạn dễ tiếp thu và tổng hợp ý kiến của mọi người, từ đó đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất.

Với người làm kinh tế, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Nếu song phương đã hiểu rõ về nhau thì nên nhanh chóng thúc đẩy việc hợp tác, cùng nhau kiếm về lợi nhuận nhiều hơn dự tính.



Hỏa khắc Kim, con giáp này không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp đến nỗi quên mất việc quan tâm đến gia đình. Đừng khiến mình trở nên xa cách với các thành viên, đến khi hối hận thì đã muộn.

Con giáp tuổi Hợi

Cuối hôm nay (6/4/2026), Thiên ấn tiếp thêm sức mạnh cho tuổi Hợi trong công việc, bạn mạnh dạn và không còn đắn đo nhiều trong việc đưa ra quyết định. Phong thái làm việc của bạn rất ổn, nếu có thể học hỏi thêm kinh nghiệm thì đừng ngại, học không bao giờ là thừa, sau này bạn sẽ biết ơn vì sự chăm chỉ của bản thân trong hôm nay.

Ngũ hành Thủy Hỏa bất dung không tốt cho đường tình cảm của Hợi trong ngày mới. Nếu người ấy bạn thích bấy lâu nay không có ý với bạn thì nên tìm các mối quan hệ khác vì tình yêu không thể cưỡng cầu. Tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn. Không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc.

