Đầu tuần mới đến (ngày 6/4/2026), 3 con giáp mở cửa đón LỘC lớn, may sẵn túi ba gang đựng tiền, giàu có hết phần thiên hạ

Đầu tuần mới đến (ngày 6/4/2026), Thiên Ấn nhập mệnh đem lại sự uy quyền và tinh thần khảng khái, tự tin cho tuổi Thân. Bạn nhanh nhẹn, giải quyết công việc đâu vào đó, các kế hoạch phát triển đúng theo dự tính. Nhiều người sẽ tranh thủ ngày này để hoàn thành nốt việc cho khách hàng, bạn làm việc đặt uy tín lên hàng đầu.

Tiền tài có Tam Hội giúp đỡ, Thân không phải chật vật vì tiền. Lương của bạn đủ để cải thiện đời sống cá nhân, cải thiện cuộc sống gia đình. Con giáp này cũng chịu khó ngoại giao, làm quen để kiếm thêm tiền cho bản thân, không ngại nhún nhường để tương lai được tốt hơn.

Con giáp tuổi Dần

Đầu tuần mới đến (ngày 6/4/2026), nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Dần dưới sự hỗ trợ của cát tinh nên đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Điềm báo thăng tiến rất gần, quan trọng là bạn có nhanh tay và vững tâm vượt qua thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình hay không.

Thực Thần còn báo tin vui về tài chính cho những chú Hổ trong ngày chủ nhật này. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về như nước, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Con giáp tuổi Tý

Đầu tuần mới đến (ngày 6/4/2026), do có Tam Hợp hỗ trợ nên Tý rất may mắn trong công việc, đi đường xa bình an vô sự được gia tiên che chở. Bên cạnh đó việc buôn bán của bạn cũng thuận lợi hơn mọi ngày, tránh được tai tiếng thị phi không đáng có. Nếu có việc quan trọng cần tiến hành thì nên chọn giờ đẹp làm ngay trong hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài soi sáng mang tới niềm vui cho đường tiền bạc của tuổi Tý. Đương số là người cần cù và tiết kiệm nên lúc ốm đau cũng có sẵn tiền để lo cho bản thân. Bên cạnh đó, nguồn thu từ công việc chính giúp bạn kịp thời chi trả nhiều khoản cần thiết trong cuộc sống gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!