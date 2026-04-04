Từ nay đến ngày 29/2 âm lịch, 3 con giáp cá chép hóa rồng, giàu có chạm đỉnh, ăn nên làm ra, tiền của dồi dào, hưởng đủ vinh hoa

Từ nay đến ngày 29/2 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi. Gặp ngày nhị hợp nên con giáp này trở nên sáng dạ, nhạy bén và linh hoạt hơn bao giờ hết. Bản mệnh dễ dàng tìm ra được cơ hội để chuyển mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng biến giấc mơ thành hiện thực.

Thời gian này còn có tam hợp xuất hiện, dự báo sẽ có nhân vật mới mẻ nào đó xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Thân và sẽ trở thành đối tác tiềm năng cho chuyện tình cảm. Nếu con giáp này thực sự quan tâm hãy cho họ một cơ hội. Đừng tự khép kín cánh cửa lòng mình.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh thúc đẩy vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày vô cùng dồi dào. Cơ hội kiếm tiền tiềm năng được bản mệnh nhìn ra trong khi nhiều người còn chưa kịp để mắt tới. Tuy nhiên có những lúc tuổi Thân vì thiếu tự tin và đôi chút liều lĩnh nên dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ nay đến ngày 29/2 âm lịch, Ngọ được Tam Hợp trợ lực nên làm ăn khá phát đạt, đắt hàng hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương khá an nhàn, có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Dù làm việc gì bạn cũng đặt cái “tâm” lên hàng đầu nên hiếm khi bị người khác chỉ trích.

Con giáp này có Chính Tài độ mệnh lại được trời thương nên giữ được tiền, không bị hao tài trong hôm nay. Bạn đủ tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Bạn luôn tự mày mò cách làm ăn kiếm tiền, vốn sinh lời chứ không có tư tưởng trông chờ vào may mắn.

Tình duyên của Ngọ tiến triển khá nhanh nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Bản mệnh không quên dành những lời yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương dù bận rộn. Ngọ là con giáp chu đáo, khá chu toàn trong những công việc của gia đình, chẳng ngần ngại giúp đỡ ai bao giờ.

Con giáp tuổi Tý

Từ nay đến ngày 29/2 âm lịch, do có Tam Hợp hỗ trợ nên Tý rất may mắn trong công việc, đi đường xa bình an vô sự được gia tiên che chở. Bên cạnh đó việc buôn bán của bạn cũng thuận lợi hơn mọi ngày, tránh được tai tiếng thị phi không đáng có. Nếu có việc quan trọng cần tiến hành thì nên chọn giờ đẹp làm ngay trong hôm nay.

Chính Tài soi sáng mang tới niềm vui cho đường tiền bạc của tuổi Tý. Đương số là người cần cù và tiết kiệm nên lúc ốm đau cũng có sẵn tiền để lo cho bản thân. Bên cạnh đó, nguồn thu từ công việc chính giúp bạn kịp thời chi trả nhiều khoản cần thiết trong cuộc sống gia đình.

Bạn không phải suy nghĩ nhiều về mặt tình cảm vì duyên phận đã an bài cho bạn đi theo một hướng có lợi hơn. Các mối quan hệ bạn bè, làm ă sẽ đem tới nhiều may mắn cho bạn trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!