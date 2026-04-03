Trong 3 ngày cuối tuần (3/4 - 5/4), 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn khắp nơi

Trong 3 ngày cuối tuần (3/4 - 5/4), Thực Thần mang tới cho người tuổi Tý những cơ hội kiếm tiền khá rõ ràng. Nếu tích cực theo đuổi, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn hứa hẹn nhiều lợi nhuận khả quan. Lợi nhuận đạt được trong ngày có nhiều khi còn khiến bạn phải choáng ngợp.

Thời gian này được nhận xét là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Tý. Nhờ Thủy – Kim tương sinh, mọi khúc mắc giữa các cặp đôi được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thêm phần gắn bó, đoàn kết, không khí gia đình ấm áp chân thành.

Con giáp tuổi Dần

Trong 3 ngày cuối tuần (3/4 - 5/4), cục diện Tam Hội hỗ trợ, người tuổi Dần sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn trong công việc. Bạn được quý nhân xuất hiện trợ mệnh, giúp đỡ nhiệt tình. Dù người này trợ giúp từ xa nhưng cũng đủ để con giáp này có cơ hội phát huy năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Hai hành Thổ tương hòa, đường tình duyên bình ổn, gia đạo ấm êm. Tuy cuộc sống hiện tại có vẻ đơn điệu, nhưng những điều quen thuộc hàng ngày này sẽ mang lại cảm giác bình yên. Đừng vội vàng ghét bỏ sự lặp đi lặp lại này vì nó đang âm thầm hỗ trợ Dần.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 3 ngày cuối tuần (3/4 - 5/4), Thực thần hỗ trợ, tiền bạc là điểm sáng của Mùi trong ngày mới, lộc ăn uống dồi dào, ăn nên làm ra, kinh doanh hồng phát. Bạn kiên quyết làm điều đúng đắn, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ từ người khác. Đừng vội phủ nhận bản thân vì con đường bạn đang đi sẽ mang lại may mắn về tiền bạc trong ngày này.

Ngày Xung Mùi, trong công việc đừng nổi nóng vô cớ khi bất đồng quan điểm, bạn nên nhớ rằng một số người không chống lại bạn, họ chỉ không có cùng quan điểm. Hãy tiếp tục con đường của mình, thời gian sẽ lo liệu mọi việc cho Mùi, cứ cố gắng, trời sẽ không phụ lòng bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!