3 con giáp ‘ĂN LỘC THÁNH MẪU’ giàu số 2 không ai số 1, bước vào thời kỳ đại vận, no nê tài lộc trong tuần mới (6 đến 12/4/2026)

Trong tuần mới (6 đến 12/4/2026), người tuổi Thân có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc nhưng trong chuyện tình duyên thì chẳng có được vận may như thế, quả là đen tình đỏ bạc. Đây không phải là điều con giáp này mong muốn.

Thiên Tài dẫn dắt nên những chú Khỉ có thể nhanh chóng nắm bắt được vận may hiếm có mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Số tiền bạn thu về hôm nay xứng đáng để quy về vận may luôn đó. Tất nhiên vẫn có yếu tố năng lực quyết định, song không cần quá quan trọng ở điểm đó. Nhất là khi mà gia đình của con giáp này đang có nhiều lục đục trong ngày Hỏa Kim mâu thuẫn, bạn nên dành thời gian thêm cho người thân của mình.

Trong tuần mới (6 đến 12/4/2026), người tuổi Thìn được Chính Ấn soi bóng nên gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh được cấp trên ủng hộ nhiệt tình và tạo điều kiện để bạn có thể thoải mái triển khai kế hoạch với những ý tưởng độc đáo và mới lạ của mình mà không vấp phải sự phản đối hay vướng mắc nào.

Lúc này, không điều gì có thể cản trở bước tiến của những chú Rồng. Bạn tự tin thể hiện bản thân, giành lấy những cơ hội phát triển mà không chần chừ thêm phút giây nào nữa. Bởi con giáp này hiểu rằng càng do dự, bản thân sẽ càng dễ đánh mất lợi thế.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc lại gây không ít cản trở cho chuyện tình cảm của người tuổi này. Người độc thân mải mê kiếm tiền mà quên mất phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Con giáp tuổi Sửu

Trong tuần mới (6 đến 12/4/2026), tuổi Sửu có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Con giáp này nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có chức có quyền trong tập thể.

Tuổi Sửu có thể sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình để mở những lối đi riêng và phát triển theo hướng hoàn toàn khác biệt với mọi người. Hơn thế nữa, đường tài lộc của con giáp này đang tăng tiến. Nhưng dù nguồn thu nhập có phần dư dôi bản mệnh cũng không cho phép mình được tiêu xài hoang phí.

Tuy nhiên ngũ hành Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải quan tâm đến gia đình của mình thay vì dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Cho dù có bận rộn đến đâu bản mệnh cũng hãy cố gắng dùng bữa tối với mọi người, đây là thời điểm để gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!