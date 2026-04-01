Bước qua tháng 4/2026, 3 con giáp ‘bước qua đại hạn’, Tài Lộc vụt sáng, tiền nặng trĩu túi khó ai bì kịp, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Bước qua tháng 4/2026, tuổi Thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình. Con giáp này có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Sự nghiệp cũng có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bản mệnh.

Vận trình tình cảm đôi lứa tiến triển vô cùng tốt đẹp, người độc thân được trao cho cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều đối tượng khác phái. Nếu nắm bắt tốt thì năm nay bản mệnh sẽ không phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc nữa, tình duyên tươi thắm vô cùng.

Con giáp này được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế tuổi Thân càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, nên đi khám ngay để được điều trị càng sớm càng tốt.

Con giáp tuổi Dậu

Bước qua tháng 4/2026, Thực Thần xuất hiện giúp con giáp tuổi Dậu nhận ra rằng sự thật thà, chân thành của bạn có lợi như thế nào. Bạn luôn được mọi người đặc biệt yêu mến, dành cho những sự ưu ái nhất định, cho dù bạn không hề làm việc gì cụ thể cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bản mệnh thời điểm này cải thiện rõ rệt khi mà tinh thần phấn chấn, thoải mái hơn trước. Một phần có được điều này là vì bạn ăn uống khoa học, quan tâm hơn tới bản thân mình.



Thổ - Kim tương sinh cho thấy đây là thời điểm lý tưởng để hiểu bạn muốn gì ở người kia và cách bạn thể hiện, cải thiện bản thân để cả hai hoà hợp hơn. Người độc thân có bước tiến mới trong mối quan hệ hiện tại, hai người chính thức hẹn hò, về ra mắt gia đình hai bên.

Con giáp tuổi Tý

Bước qua tháng 4/2026, Thiên Ấn soi sáng nên công việc của tuổi Tý nhiều phần thuận lợi, nhờ tài ăn nói của bản thân nên làm gì cũng suôn sẻ. Bạn cũng là người nổi trội ở cơ quan trong ngày này vì biết cách thể hiện ưu điểm của bản thân và không ngần ngại đáp trả những kẻ thích đâm chọc vào công việc mình đang làm.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó Nhị Hợp cục cũng giúp đương số mạnh mẽ hơn trong vấn đề tiền bạc, không để người khác lấn lướt, quỵt tiền. Những người có gia đình thì biết cách quản lý chi tiêu và giúp người thân sáng suốt hơn trong những vấn đề công nợ, mua bán, vay mượn, hướng đi của bạn rất đúng đắn.



Về tình duyên, tối nay bạn sẽ có cuộc hẹn quan trọng, hãy đi đúng giờ. Các mối quan hệ mới trong thời gian này sẽ giúp nhiều cho bạn trong tương lai thế nên đừng vì ngại mà từ chối, cứ tự tin là chính mình Tý nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!