Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/03/2026 12:40

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ trong 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), Lục Hợp đưa Tuất tỏa sáng trong công việc, những nỗ lực và tài năng của bạn được công nhận, nhưng đồng thời, bạn cũng phải chịu sự ghen tị và chỉ trích của một số kẻ xấu. Cờ đến tay ai thì người đó phất, đừng sợ tiểu nhân hãm hại.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Ngày này cực tốt cho những cặp gia đình tuổi Tuất đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo ngay hôm nay.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), các mối quan hệ xung quanh con giáp này diễn ra hài hòa, tốt đẹp. Con giáp này cũng biết đặt mình vào vị trí người khác để cảm thông và thấu hiểu cho đối phương, đây là lý do chính khiến bản mệnh được lòng nhiều người, từ đồng nghiệp, bạn bè cho đến người thân. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới góp thêm phần may mắn cho con giáp này khi những khó khăn trở ngại trước đó dần tan biến. Tuổi Dần biết cách lợi dụng thế mạnh của mình để xử lý những sự cố mới phát sinh. Nhìn chung, mọi người đánh giá rất cao về tinh thần và kỹ năng của bản mệnh thể hiện trong thời gian này.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày làm việc hiệu quả. Bạn biết mình cần phải làm gì và lên kế hoạch làm việc khoa học, nhờ thế mà dù có bận rộn, bạn cũng không cảm thấy quá bối rối.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn, thời gian này bạn có thể được quý nhân giới thiệu cho một vài mối làm ăn khá đáng cân nhắc. Hãy căn cứ vào năng lực của bản thân và tình hình thực tế để có thể đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nhất.

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