Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), 3 con giáp sau Tài Lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sau Tài Lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ trong tuần mới (30/3 - 5/4) này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), Chính Quan soi sáng nên công việc của Hợi thuận lợi hơn mọi ngày rất nhiều. Đương số gặp may trong vấn đề thi cử, làm giấy tờ, nhập trạch, chức quyền hoặc kiện cáo. Ngày này cũng đem lại những quả ngọt bất ngờ đền đáp nỗ lực của bạn trong thời gian qua.

Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), 3 con giáp sau Tài Lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có Tam Hợp trợ lực nên vận may trong các mối quan hệ của bạn hôm nay rất tốt, đặc biệt là trong môi trường làm việc, bạn có thể nhận được sự thông cảm và giúp đỡ từ đồng nghiệp. Ngày tốt cho việc tỏ tình, nhắn tin làm quen hoặc dạm ngõ, sinh nở của tuổi Hợi.

Con giáp tuổi Thìn 

Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), Chính Ấn báo tin Thìn sẽ có những tiến triển tốt hơn và cải thiện tình thế không mấy tốt đẹp trong thời gian tới. Bản mệnh hơi bận nhưng khá hài lòng với những gì bản thân đã làm được ở thời điểm hiện tại, mọi kế hoạch diễn ra đúng như ý bạn muốn.

Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), 3 con giáp sau Tài Lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp trợ mệnh nên Thìn biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng lợi thế của mình để thu tiền về đầy tay. Buôn bán đắt khách, Thìn xởi lởi nên hay được khách ủng hộ thường xuyên và dễ kiếm được tệp khách hàng mới. Sự nhanh nhẹn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong vấn đề làm ăn.

Con giáp tuổi Thân 

Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân có cơ hội gặt hái được thành công, một phần lớn là nhờ sự tài hoa và kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, sự may mắn cũng có thể giúp bạn đạt được thành công mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển khá thuận lợi. Bạn gặp được người có cùng chí hướng với mình nên đôi bên hợp tác khá ăn ý.  

Dự đoán tuần mới (30/3 - 5/4), 3 con giáp sau Tài Lộc quấn thân, khai thông đổi vận, sự nghiệp vượng phát không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Dù có bất ngờ nhưng bạn cũng không nên vội vàng từ chối. Nếu thấy bất ngờ, hãy dành thêm thời gian để trò chuyện với người đó, tìm hiểu xem đối phương có phù hợp với mình không.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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