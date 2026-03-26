Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vào như vũ bão, đổi vận ngoạn mục, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/03/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vào như vũ bão, đổi vận ngoạn mục, sung túc bất ngờ vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), nhờ được Thiên Tài trợ lực, đường tài lộc của người tuổi Thân vượng phát đến không ngờ. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái, ban đầu bạn nghĩ chỉ làm cho vui nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vào như vũ bão, đổi vận ngoạn mục, sung túc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay quả là ngày phát tài phát lộc khi khách hàng vào ra nô nức, đơn hàng tới tấp đến tay. Bản mệnh có một ngày vất vả khi bán hàng không ngơi tay nhưng được an ủi là lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần.

Con giáp tuổi Hợi 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), đường tình duyên của tuổi Hợi khởi sắc lên trông thấy. Vận đào hoa nở rộ, bản mệnh được nhiều người khác giới chú ý tới. Nhất là nữ mệnh thể hiện được nét duyên dáng, nhẹ nhàng khiến tất cả những ai gặp gỡ cũng đều thấy cảm mến.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vào như vũ bão, đổi vận ngoạn mục, sung túc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc của tuổi Hợi cũng đang trên đà thịnh vượng, con giáp này rất giỏi làm ăn buôn bán, khả năng giao tiếp cũng rất tốt nên chuyện hợp tác kinh doanh khá thuận lợi. Bản mệnh kết nối được một số mối hàng tốt hoặc khách hàng có tiềm năng, hứa hẹn tương lai rất phát triển.

Con giáp tuổi Thìn 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), vận trình tài lộc của tuổi Thìn càng ngày càng thịnh vượng. Con giáp này kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi. Bản mệnh có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình trong ngày tài khí vượng này.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (28 và 29/3), 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vào như vũ bão, đổi vận ngoạn mục, sung túc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn khởi nghiệp, con giáp này có thể bắt tay vào làm ngay, chớ để mình phải hối hận vì để lỡ cơ hội tốt. Trong ngày Hỏa dưỡng Thổ, những cố gắng và nỗ lực bày tỏ tình cảm của tuổi Thìn cuối cùng cũng được đối phương chấp nhận. Khi mối quan hệ đã được xác nhận, đối phương sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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