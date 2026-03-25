Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp vận trình thăng tiến, tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch

Từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch, Thiên Ấn tạo cơ hội cho người tuổi Ngọ khẳng định bản lĩnh của mình. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú, bạn có thể hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được phân công. Đây chính là cơ sở để bạn tự tin hơn nữa và đặt đích đến xa hơn trong tương lai.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của cấp dưới vì luôn đưa ra những quyết sách đúng đắn. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể hướng cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim khuyên bạn cũng nên chú ý giao lưu với mọi người nhiều hơn thay chỉ vì quan tâm đến công việc của riêng mình. Bạn sẽ học tập được nhiều điểm tốt của mọi người trong quá trình trao đổi, chia sẻ và có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ hơn.

Từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu được Chính Tài độ mệnh báo hiệu phương diện tài lộc vô cùng vượng phát. Con giáp này tuy không mấy khi thể hiện nhưng lại có khả năng kiếm tiền cực tốt, vừa giúp thỏa mãn tham vọng đồng thời cũng tích lũy cho tương lai.

Thêm vào đó, hôm nay còn là cơ hội tốt để con giáp này có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác, từ đó sẽ giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc có điềm báo tốt hơn. Với riêng những người kinh doanh, tiền bạc cũng khá đủ đầy và có thể thúc đẩy các kế hoạch của mình tiến triển tốt hơn.

Về mặt tình cảm, ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm lứa đôi. Bạn nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của mình và người ấy. Chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực.

Con giáp tuổi Mão

Từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão giữ được tinh thần lạc quan, hứng khởi trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc và không ngại là người đi tiên phong, dẫn dắt cho mọi người xung quanh.

Người làm kinh tế có thể làm quen được với những đối tác khá triển vọng trong thời điểm này. Đôi bên có chung một mục tiêu, chung một cách thức làm việc nên trò chuyện vô cùng thuận lợi, có thể nhanh chóng hợp tác.



Mộc khắc Thổ, tiếc rằng con giáp này đang quá bận rộn với công việc nên có phần bỏ bê gia đình. Trước khi mối quan hệ giữa các thành viên trở nên lạnh nhạt, bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!