Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp vận trình thăng tiến, tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 25/03/2026 19:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình thăng tiến, tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch, Thiên Ấn tạo cơ hội cho người tuổi Ngọ khẳng định bản lĩnh của mình. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú, bạn có thể hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được phân công. Đây chính là cơ sở để bạn tự tin hơn nữa và đặt đích đến xa hơn trong tương lai.

Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp vận trình thăng tiến, tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của cấp dưới vì luôn đưa ra những quyết sách đúng đắn. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể hướng cả tập thể đi tới thành công. 

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim khuyên bạn cũng nên chú ý giao lưu với mọi người nhiều hơn thay chỉ vì quan tâm đến công việc của riêng mình. Bạn sẽ học tập được nhiều điểm tốt của mọi người trong quá trình trao đổi, chia sẻ và có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ hơn.

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu được Chính Tài độ mệnh báo hiệu phương diện tài lộc vô cùng vượng phát. Con giáp này tuy không mấy khi thể hiện nhưng lại có khả năng kiếm tiền cực tốt, vừa giúp thỏa mãn tham vọng đồng thời cũng tích lũy cho tương lai.

Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp vận trình thăng tiến, tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thêm vào đó, hôm nay còn là cơ hội tốt để con giáp này có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác, từ đó sẽ giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc có điềm báo tốt hơn. Với riêng những người kinh doanh, tiền bạc cũng khá đủ đầy và có thể thúc đẩy các kế hoạch của mình tiến triển tốt hơn.

 

Về mặt tình cảm, ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm lứa đôi. Bạn nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của mình và người ấy. Chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực.

Con giáp tuổi Mão 

Từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão giữ được tinh thần lạc quan, hứng khởi trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc và không ngại là người đi tiên phong, dẫn dắt cho mọi người xung quanh.

Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp vận trình thăng tiến, tài lộc vào nhà 'ào ào như nước', mỏi tay đếm tiền từ nay đến 15 tháng 2 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể làm quen được với những đối tác khá triển vọng trong thời điểm này. Đôi bên có chung một mục tiêu, chung một cách thức làm việc nên trò chuyện vô cùng thuận lợi, có thể nhanh chóng hợp tác.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng con giáp này đang quá bận rộn với công việc nên có phần bỏ bê gia đình. Trước khi mối quan hệ giữa các thành viên trở nên lạnh nhạt, bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng trong 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng