Từ ngày 28/3 đến 31/3, 3 con giáp là cao thủ kiếm tiền, gánh vàng về nhà, của cải chất cao như núi, thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 27/03/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp là cao thủ kiếm tiền, gánh vàng về nhà, của cải chất cao như núi, thành công vang dội từ ngày 28/3 đến 31/3 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Từ ngày 28/3 đến 31/3, có Tam Hợp cục chiếu sáng, Mùi may mắn hơn hẳn trong công việc cũng như các mối quan hệ. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng công việc làm ăn, hoặc nghe tin tốt về chuyện này. Ngày đẹp cho việc khai trương, hợp tác làm ăn hoặc xuất ngoại kiếm tiền.

Từ ngày 28/3 đến 31/3, 3 con giáp là cao thủ kiếm tiền, gánh vàng về nhà, của cải chất cao như núi, thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay đường tài lộc nở rộ, nhờ Thực Thần mà Mùi dễ có tin tức may mắn của con cái về nghề nghiệp và tiền bạc. Ngày thuận lợi cho dự tính, nếu muốn mua bán, mở tiệc đãi khách tân gia hoặc đám cưới, mời đối tác ăn uống nên làm ngay trong ngày này.

Con giáp tuổi Mão 

Từ ngày 28/3 đến 31/3, tuổi Mão được Tam Hợp nâng đỡ nên kinh doanh rất lộc lá, làm những công việc tự do thì đầu óc thoải mái, an nhàn. Bạn hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam cầu vinh nên được mọi người ủng hộ. Dù làm công việc gì thì cũng có lộc, không sợ sa cơ lỡ bước. 

Từ ngày 28/3 đến 31/3, 3 con giáp là cao thủ kiếm tiền, gánh vàng về nhà, của cải chất cao như núi, thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành Thủy sinh Mộc báo tin vui cho đường tình cảm. Những bạn tuổi Maox độc thân sẽ cởi mở hơn, nhưng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian say đắm mặn nồng, đặc biệt là vào buổi tối cuối tuần.

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ ngày 28/3 đến 31/3, nhờ Chính Quan soi sáng nên Tỵ trở thành một trong những con giáp thành công nhất ngày hôm nay. Nhất là những người kinh doanh, buôn bán, sẽ có một ngày hanh thông thuận lợi, tìm được hướng phát triển mới. Các bạn trẻ muốn xin việc, đổi việc hoặc thi công chức thì ngày này may mắn sẽ tràn trề.

Từ ngày 28/3 đến 31/3, 3 con giáp là cao thủ kiếm tiền, gánh vàng về nhà, của cải chất cao như núi, thành công vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng tích cực từ Tam Hợp cũng giúp Tỵ may mắn hơn trong tài lộc. Sáng ra đã có cơ may gặp được nhiều may mắn về tiền bạc. Bạn cũng dễ dàng lấy lại được tiền nợ hoặc được người khác cho vay tiền mua nhà ở, làm ăn, mua xe trong hôm nay.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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