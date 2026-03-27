Bước sang tháng 4 dương lịch, 3 con giáp GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Bước sang tháng 4 dương lịch, có Tam Hợp cục chiếu sáng, Mùi may mắn hơn hẳn trong công việc cũng như các mối quan hệ. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng công việc làm ăn, hoặc nghe tin tốt về chuyện này. Ngày đẹp cho việc khai trương, hợp tác làm ăn hoặc xuất ngoại kiếm tiền.

Nay đường tài lộc nở rộ, nhờ Thực Thần mà Mùi dễ có tin tức may mắn của con cái về nghề nghiệp và tiền bạc. Ngày thuận lợi cho dự tính, nếu muốn mua bán, mở tiệc đãi khách tân gia hoặc đám cưới, mời đối tác ăn uống nên làm ngay trong ngày này.

Bước sang tháng 4 dương lịch, tuổi Thìn có Chính Ấn chiếu mệnh nên an phận thủ thường. Bạn chậm chạp, hiện tại cảm thấy khá bất lực, không có cố gắng trong công việc. Có thể là do tâm lý nghỉ ngơi ngày cuối tuần là chính, vì thế nên mọi rắc rối trong công việc hôm nay cứ nằm yên tại chỗ vì không được đả động đến.

Thổ khắc Thủy dập tắt những hy vọng của tuổi Thìn trong đường tình cảm. Có khá nhiều bất đồng trong chuyện tình cảm, hôn nhân hiện tại. Phụ nữ tuổi Thìn hay vất vả vì chồng con, lớn tuổi rồi vẫn phải lo. Không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn.

Con giáp tuổi Dần

Bước sang tháng 4 dương lịch, công việc của Dần diễn ra khá thuận lợi, nơi làm việc tuy có nhiều sự thay đổi nhưng khả năng thích ứng của bạn rất nhanh. Dù còn trẻ nhưng tuổi Dần vẫn là con giáp được cấp trên tin tưởng và quý mến, càng khiêm tốn thì quý nhân càng hay tìm đến bạn, cứ âm thầm mà cố gắng sẽ có quả ngọt.

Chính Tài đem tới cơ hội kiếm tiền, thu hồi vốn làm ăn cho đương số. Những người đang cày cuốc dồn sức nhiều cho công việc sẽ gặt hái được thành quả lớn lao. Hôm nay còn là ngày tốt cho những bạn đang theo đuổi con đường kiếm tiền làm giàu bằng nghề tay trái.

