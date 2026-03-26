Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, chuyển vận giàu sang, Tài Lộc Đại Phát, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 26/03/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, chuyển vận giàu sang, Tài Lộc Đại Phát, vạn sự cát tường vào đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, có Chính Ấn đứng bóng, người tuổi Tuất có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào công việc mà không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì. Các kế hoạch diễn ra trôi chảy, bạn cũng luôn có phương án dự phòng nên tình huống nào cũng đã lường trước, ít khi rơi vào tình thế bị động không biết phải xoay sở ra sao. 

Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, chuyển vận giàu sang, Tài Lộc Đại Phát, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tài vận của Tuất cũng rất hanh thông. Mưu sự dễ thành, những kế hoạch kiếm tiền của bản mệnh đều đem về những thành công không nhỏ. Dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt, cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay. Con giáp này chẳng phải lo lắng không có tiền tiêu. 

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, của người tuổi Thìn cho thấy con giáp này đang có nguồn thu nhập khá tốt, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một ngày tiền bạc về nhiều như nước, lợi nhuận tăng cao, hàng hóa bán chạy không thể ngờ được. 

Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, chuyển vận giàu sang, Tài Lộc Đại Phát, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỏa sinh Thổ còn cho thấy đường tình duyên của những chú Rồng cũng đang có nhiều bước tiến đáng mừng. Tình cảm của hai bạn vẫn tiến triển tốt mặc dù có đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng, nhưng đó chỉ là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Vốn là người hiểu chuyện và chín chắn nên bạn biết cách để mâu thuẫn từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không có gì.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Hợi khởi sắc lên trông thấy. Vận đào hoa nở rộ, bản mệnh được nhiều người khác giới chú ý tới. Nhất là nữ mệnh thể hiện được nét duyên dáng, nhẹ nhàng khiến tất cả những ai gặp gỡ cũng đều thấy cảm mến.

Đúng 9 ngày đầu của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, chuyển vận giàu sang, Tài Lộc Đại Phát, vạn sự cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc của tuổi Hợi cũng đang trên đà thịnh vượng, con giáp này rất giỏi làm ăn buôn bán, khả năng giao tiếp cũng rất tốt nên chuyện hợp tác kinh doanh khá thuận lợi. Bản mệnh kết nối được một số mối hàng tốt hoặc khách hàng có tiềm năng, hứa hẹn tương lai rất phát triển.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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