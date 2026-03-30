Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ trong tuần mới (30/3 đến 5/4/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), tuổi Tỵ được Lục Hợp tương trợ, đây là một thế cục tử vi hòa hợp mạnh mẽ, biến hung thành cát, mang đến nhiều cơ hội bất ngờ, đặc biệt trong hợp tác và tài lộc. Công việc thuận lợi nhờ sự khéo léo và khả năng đối ngoại tuyệt vời của bản mệnh. 

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính vẫn có một vài cơ hội sáng sủa, nhưng thị trường biến động khó lường. Thiên Tài mang đến tin vui về tài lộc bất ngờ, có thể là một khoản thưởng, một hợp đồng phụ, hoặc một cơ hội đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tỉnh táo, kiếm ăn xổi thì được, nhưng tuyệt đối không nên xuống tiền lớn cho các dự án rủi ro cao, đầu tư dài hạn vào thời điểm này.

 

Với người độc thân, bạn dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng, địa vị xã hội hoặc tài chính của người khác, mà bỏ quên việc tìm hiểu tính cách và giá trị cốt lõi. Điều này dẫn đến những mối quan hệ nông cạn, khó bền. Với người có đôi, đây là ngày dễ xảy ra sự xa cách vô hình do cả hai quá bận rộn.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), tuổi Tuất nên giữ mồm miệng, tiết chế lời ăn tiếng nói. Ngoài ra khi tham gia giao thông bản mệnh cũng nên tuân thủ luật lệ, nếu chẳng may phạm lỗi thì cũng nhẹ nhàng hối cải bởi nếu ngang bướng thì rất dễ gặp họa.

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là trong ngày Tuất Dần tam hợp nên các mối quan hệ xung quanh của tuổi Tuất khá tốt đẹp, cũng là ngày phù hợp để tiến hành chuyện ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn vì tài lộc dồi dào. Con giáp này chỉ cần dành chút thời gian cho công việc là sau đó lại có thời gianh rảnh dành cho gia đình, bạn bè.

Tuy nhiên tuổi Tuất làm gì cũng đừng quên tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe, mỗi ngày bản mệnh có thể dành ra 15-20 phút vừa giúp tăng sức đề khàng mà vừa giải tỏa được tinh thần tốt hơn. Có sức khỏe thì mới có thể làm mọi việc một cách tốt nhất được.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), Chính Ấn hứa hẹn một tương lai xán lạn nếu người tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Bạn là người có tài, vì thế, hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng và phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ. 

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

 

Tuy nhiên Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người bạn thực sự tin tưởng nhiều hơn.  

Thông tin trong bài viết dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3), 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thăng hoa chạm đỉnh, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, thu về tiền tỷ trong 2 ngày cuối tuần (28, 29 tháng 3) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 9 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng