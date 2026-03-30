Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), tuổi Tỵ được Lục Hợp tương trợ, đây là một thế cục tử vi hòa hợp mạnh mẽ, biến hung thành cát, mang đến nhiều cơ hội bất ngờ, đặc biệt trong hợp tác và tài lộc. Công việc thuận lợi nhờ sự khéo léo và khả năng đối ngoại tuyệt vời của bản mệnh.

Tài chính vẫn có một vài cơ hội sáng sủa, nhưng thị trường biến động khó lường. Thiên Tài mang đến tin vui về tài lộc bất ngờ, có thể là một khoản thưởng, một hợp đồng phụ, hoặc một cơ hội đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tỉnh táo, kiếm ăn xổi thì được, nhưng tuyệt đối không nên xuống tiền lớn cho các dự án rủi ro cao, đầu tư dài hạn vào thời điểm này.

Với người độc thân, bạn dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng, địa vị xã hội hoặc tài chính của người khác, mà bỏ quên việc tìm hiểu tính cách và giá trị cốt lõi. Điều này dẫn đến những mối quan hệ nông cạn, khó bền. Với người có đôi, đây là ngày dễ xảy ra sự xa cách vô hình do cả hai quá bận rộn.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), tuổi Tuất nên giữ mồm miệng, tiết chế lời ăn tiếng nói. Ngoài ra khi tham gia giao thông bản mệnh cũng nên tuân thủ luật lệ, nếu chẳng may phạm lỗi thì cũng nhẹ nhàng hối cải bởi nếu ngang bướng thì rất dễ gặp họa.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là trong ngày Tuất Dần tam hợp nên các mối quan hệ xung quanh của tuổi Tuất khá tốt đẹp, cũng là ngày phù hợp để tiến hành chuyện ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn vì tài lộc dồi dào. Con giáp này chỉ cần dành chút thời gian cho công việc là sau đó lại có thời gianh rảnh dành cho gia đình, bạn bè.

Tuy nhiên tuổi Tuất làm gì cũng đừng quên tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe, mỗi ngày bản mệnh có thể dành ra 15-20 phút vừa giúp tăng sức đề khàng mà vừa giải tỏa được tinh thần tốt hơn. Có sức khỏe thì mới có thể làm mọi việc một cách tốt nhất được.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), Chính Ấn hứa hẹn một tương lai xán lạn nếu người tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Bạn là người có tài, vì thế, hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng và phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Tuy nhiên Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người bạn thực sự tin tưởng nhiều hơn.

Thông tin trong bài viết dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo!