Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), 3 con giáp Lộc Đỏ như son, bội thu bạc tỷ, hốt vàng hốt bạc, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 26/03/2026 10:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc Đỏ như son, bội thu bạc tỷ, hốt vàng hốt bạc, ăn sung mặc sướng trong 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), Thiên Tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Sửu. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), 3 con giáp Lộc Đỏ như son, bội thu bạc tỷ, hốt vàng hốt bạc, ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra. 

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), cục diện Tam Hợp cho thấy tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình.  Ngày này chuyện làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, lợi nhuận ngày càng tăng tiến. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), 3 con giáp Lộc Đỏ như son, bội thu bạc tỷ, hốt vàng hốt bạc, ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm công ăn lương, tuy thời gian này bạn khá bận rộn vì khối lượng công việc nhiều nhưng bù lại cũng có được khoản thu nhập xứng đáng, bù đắp cho những vất vả của người tuổi Tuất trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ khoản thu này mà bản mệnh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn đọng.

 

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm có vui buồn lẫn lộn. Dù con giáp này và người ấy vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn còn tồn tại nhiều rào cản, bất đồng mà chưa hóa giải được. Những cuộc giận hờn, ghen tuông khiến cả hai đều mỏi mệt.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), được Tam Hội trợ lực nên tuổi Thìn khá may mắn trong chuyện làm ăn. Hôm nay cuối tuần nhiều người làm kinh doanh được khách ủng hộ, buôn may bán đắt. Nhiều người có một ngày bình ổn và không có điều gì khiến bạn phải bận tâm. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (27, 28, 29 tháng 3), 3 con giáp Lộc Đỏ như son, bội thu bạc tỷ, hốt vàng hốt bạc, ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài nâng đỡ giúp tiền bạc của bản mệnh tốt lên hẳn so với ngày hôm trước. Cạnh nguồn thu nhập có được từ công việc chính thì tuổi này còn hạn chế được một số rắc rối về tiền bạc nhờ cách biết chi tiêu, cân đo đong đếm cực khéo.

 

Tuy nhiên vận tình cảm lại đi xuống rõ vì lâm cục diện Mộc khắc Thổ. Bạn nên quản lý tốt bản thân vì tính bảo thủ và nóng nảy có thể gây ra tranh cãi. Nay đừng dại dột mà giúp người lạ kẻo rước họa vào thân, đừng xen vào chuyện của người ta quá sâu.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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