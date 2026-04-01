Nửa đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, may mắn liên miên, tiền bạc ngập két, suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 01/04/2026 10:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, may mắn liên miên, tiền bạc ngập két, suôn sẻ trăm bề trong nửa đầu tháng 4 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi diễn ra cực kì thuận lợi, có cơ hội thăng tiến. Hãy tự tin hơn vào khả năng của mình và dám đứng ra nhận những nhiệm vụ quan trọng, rồi người khác sẽ nhìn bản mệnh bằng ánh mắt khác.

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, may mắn liên miên, tiền bạc ngập két, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Kim sinh Thủy thúc đẩy đường tình duyên của con giáp này, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình rất yên ấm. Bản mệnh luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít đi được mâu thuẫn, đối phương cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng.

Hơn thế nữa, nửa kia cũng là động lực để bản mệnh nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của tuổi Hợi cũng khá vượng. Con giáp này nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu, rất có thể sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

Con giáp tuổi Mùi 

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, Tam hợp xuất hiện lúc này thường liên quan đến hẹn hò, yêu thương, đem đến cho bạn cơ hội gần gũi người ấy. Khi bạn yêu thương bản thân mình nhiều hơn bạn sẽ có mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp. Có được điều này cũng là nhờ vào việc bạn rút kinh nghiệm từ những tổn thương cũ.

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, may mắn liên miên, tiền bạc ngập két, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan giúp cho con giáp tuổi Mùi có bước tiến trong sự nghiệp, bạn ý thức hơn vai trò của bản thân trong tập thể và tập trung khai thác sức mạnh của mình ở đó. Bạn cũng biết cách điều chỉnh tốc độ để có thể duy trì được lối sống mong muốn.

Việc kiếm tiền chưa bao là dễ dàng cả, thế nên bạn ngưỡng mộ những người giỏi hơn mình là điều tất nhiên. Thế nhưng cách thức kiếm tiền của bạn không nhất thiết phải giống họ, bạn chỉ nên tham khảo trước khi thực hiện hành trình của riêng mình.  

Con giáp tuổi Sửu 

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, công việc của Sửu cũng khá thuận lợi, bạn làm việc gì cũng nhanh nhẹn, hoạt bát, đúng hẹn. Tuy nhiên bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, tránh tỏ ra quá kiêu căng mà khiến đồng nghiệp và khách hàng cảm thấy khó chịu. 

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, may mắn liên miên, tiền bạc ngập két, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài đem tới cơ may kiếm tiền về túi cho Sửu qua những công việc làm thêm ngoài giờ hoặc những việc liên quan tới sổ sách, xây dựng, nông sản. May mắn là sức khỏe đang rất ổn định nên bạn có thể làm tốt nhiều việc cùng lúc. 

Thời gian này cần nghiêm túc chăm sóc sức khỏe, đừng để bản thân bị chán chường, ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Bên cạnh đó những bạn đang có kế hoạch sinh con trong năm Rồng cũng nên để tinh thần thoải mái, hạn chế nghe người ngoài nói linh tinh.

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