Từ nay 28/3 đến 18/4, 3 con giáp có vận kim tiền, đời hết số khổ, thăng hạng giàu sang, chấm dứt nghèo khó

Tâm linh - Tử vi 28/03/2026 12:34

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận kim tiền, đời hết số khổ, thăng hạng giàu sang, chấm dứt nghèo khó từ nay 28/3 đến 18/4 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Từ nay 28/3 đến 18/4, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn có thể tìm ra cách làm mới khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và nể phục. Bạn đang dần dần khẳng định được vị thế của bản thân.

Từ nay 28/3 đến 18/4, 3 con giáp có vận kim tiền, đời hết số khổ, thăng hạng giàu sang, chấm dứt nghèo khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh tìm được hướng đi phù hợp với tập thể và đem lại hiệu quả rõ rệt. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song thành quả nhận được chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải hài lòng. 

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, người độc thân khó tìm được người đáp ứng được các yêu cầu của mình. Có lẽ bạn đang đặt ra những yêu cầu quá cao đấy. Hãy quan sát mọi người xung quanh nhiều hơn để nhận ra ai xứng đáng được trân trọng.  

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay 28/3 đến 18/4, cục diện tương sinh tốt cho đường sự nghiệp của Sửu. Bạn sẽ làm việc rất tốt ngày hôm nay và thậm chí có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên trong cuộc họp. Tất cả đều xuất phát từ thái độ tích cực và sự chăm chỉ của bạn. Hãy tiếp tục và tin rằng thành công lớn hơn đang chờ đón bạn!

Từ nay 28/3 đến 18/4, 3 con giáp có vận kim tiền, đời hết số khổ, thăng hạng giàu sang, chấm dứt nghèo khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực thần cũng mang tin vui về cho đường tiền bạc của bạn. Nhiều người được nhận lộc to trong kinh doanh mua bán, khách hàng tự tìm tới. Ngày có lộc ăn uống dồi dào và cũng tốt cho những bạn kinh doanh hàng ăn uống, tiền vào túi nhiều hơn mọi ngày. 

Thời gian này rất tốt để trò chuyện và giao tiếp với người mà bạn mến mộ để tăng cơ hội tiến gần nhau hơn. Sự thẳng thắn và nhiệt tình của bạn sẽ làm người khác cảm thấy ấm áp vô cùng.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ nay 28/3 đến 18/4, Chính Ấn báo tin Thìn sẽ có những tiến triển tốt hơn và cải thiện tình thế không mấy tốt đẹp trong thời gian tới. Bản mệnh hơi bận nhưng khá hài lòng với những gì bản thân đã làm được ở thời điểm hiện tại, mọi kế hoạch diễn ra đúng như ý bạn muốn.

Từ nay 28/3 đến 18/4, 3 con giáp có vận kim tiền, đời hết số khổ, thăng hạng giàu sang, chấm dứt nghèo khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp trợ mệnh nên Thìn biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng lợi thế của mình để thu tiền về đầy tay. Buôn bán đắt khách, Thìn xởi lởi nên hay được khách ủng hộ thường xuyên và dễ kiếm được tệp khách hàng mới. Sự nhanh nhẹn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong vấn đề làm ăn.

Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người còn độc thân sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý. Bạn cũng có nhiều thời gian dành cho bản thân và con cái hơn, càng về cuối ngày càng cảm thấy bình yên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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