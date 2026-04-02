Từ ngày 4/4 đến 14/4, 3 con giáp được Thần Tài mang tiền đến cho, vận trình vụt sáng như sao, số dư tài khoản tăng liên tục

Tâm linh - Tử vi 02/04/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài mang tiền đến cho, vận trình vụt sáng như sao, số dư tài khoản tăng liên tục từ ngày 4/4 đến 14/4 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ ngày 4/4 đến 14/4, người tuổi Tỵ đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu đôi lứa khi mà quý nhân Tam Hội giúp bạn hàn gắn những vết nứt trong tình cảm trước đó. Hai người thực sự hướng về nhau nên sớm muộn gì cũng ở bên nhau.

Từ ngày 4/4 đến 14/4, 3 con giáp được Thần Tài mang tiền đến cho, vận trình vụt sáng như sao, số dư tài khoản tăng liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân sẽ sớm thoát khỏi những định kiến của chính bản thân mình khi bạn bị tình yêu làm cho rung động. Đừng trốn tránh khỏi thực tại vì lo sợ này kia, bạn không thể nào đảm bảo mình luôn an toàn trong cuộc sống này.

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tỵ gặp được cơ hội để phát triển nhanh chóng. Con giáp này hãy mạnh dạn chớp lấy thời cơ, đừng nhường cho người khác. Bạn vốn có tiềm năng, vì thế đừng vội thỏa mãn với những gì mình đang có.

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 4/4 đến 14/4, quý nhân Lục Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Dần để bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Công việc ở thời điểm này tiến triển khá thuận lợi, không có gì đáng lo ngại. Bạn có thể mạnh dạn theo đuổi các dự định bản thân đã ấp ủ từ lâu để tìm kiếm cơ hội mới. 

Từ ngày 4/4 đến 14/4, 3 con giáp được Thần Tài mang tiền đến cho, vận trình vụt sáng như sao, số dư tài khoản tăng liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài còn mang theo cơ hội liên quan đến tiền bạc cho người tuổi này. Điềm báo tử vi cho thấy những chú Hổ có được những vận may khá lớn về tiền bạc trong ngày, nếu biết tận dụng thì không cần phải quá lo lắng chuyện chi tiêu trong những ngày tới.

 

Ngũ hành tương sinh còn đảm bảo cho mệnh chủ một ngày vượng đào hoa, tình cảm tốt đẹp. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Không khí ngọt ngào, lãng mạn giữa hai bạn khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Tý 

Từ ngày 4/4 đến 14/4, nhờ tam hội phù trợ nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Trong ngày hôm nay, con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó sẽ giúp bản mệnh khắc phục được những khó khăn còn tạm thời bỏ ngỏ suốt thời gian qua.

Từ ngày 4/4 đến 14/4, 3 con giáp được Thần Tài mang tiền đến cho, vận trình vụt sáng như sao, số dư tài khoản tăng liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tuy nhiên vận trình tài lộc đi xuống. Điềm báo họa hao tài đang đến gần cho nên con giáp này cần phải cố gắng cân đối lại chi tiêu càng sớm càng tốt.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể được một vài đối tượng hứa hẹn tiếp cận, hãy lắng nghe trái tim mình và suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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