Bước qua tuần mới (6/4 đến 12/4/2026), 3 con giáp gặp thời khắc vàng, giàu có bùng nổ, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Bước qua tuần mới (6/4 đến 12/4/2026), Chính Quan trợ vận giúp Mùi lấy lại may mắn trong công việc. Bạn nào có ý định xin việc, thăng chức, tăng lương thì nên làm càng sớm càng tốt. Nhiều người sẽ được giao cho đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong tuần tới đây.

Nhưng đường tiền bạc lại không như ý vì vướng phải Tương Hình cục. Bản mệnh là con giáp hay lo xa, nghĩ ngợi nhiều, có những chuyện bé như kiến cũng xé ra to. Cứ gặp chuyện liên quan đến tiền thì nên cẩn thận giải quyết, đâu còn có đó, đừng nổi nóng đùng đùng lên.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tuần mới (6/4 đến 12/4/2026), Chính Quan cho thấy việc làm ăn của Mão diễn ra hanh thông thuận lợi và không có gì phải suy nghĩ. Bản mệnh sẽ nhận được nhiều may mắn liên quan tới việc được cất nhắc, thăng tiến trong công việc.

Thời gian này, bạn nên lắng nghe trái tim mình. Đừng để người khác quyết định hộ bạn trong chuyện tình cảm. Vợ chồng mâu thuẫn to đến mấy cũng phải đóng cửa mà bảo nhau, trong lúc nóng giận khoan vội nói cho cha mẹ biết, vừa không giải quyết được vấn đề lại khiến họ thêm lo.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tuần mới (6/4 đến 12/4/2026), Chính quan trợ mệnh, Thìn thuận lợi trong công việc và hay được người khác giúp đỡ, có cơ may được lên chức, xin được việc hoặc đòi lại được quyền lợi, thi cử điểm tốt, ngày này cực tốt cho những ai theo ngành giáo dục, nghiên cứu, kế toán, kiểm kê.

Bên cạnh đó con giáp này cũng may mắn trong đường tài lộc do ảnh hưởng của Nhị Hợp cục. Bạn có thể dùng tiền để giúp đỡ những người đang cần, nhưng không nên dùng tiền vào cờ bạc vì dễ mất tiền. Ngày đẹp cho những ai muốn nhập hàng, buôn bán, đăng ký học thêm hoặc khai trương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!