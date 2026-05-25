Tôi gần đây có tham dự một bữa tiệc nhóm chung vui cùng với bạn trai tôi và bạn bè của anh ấy. Sau khi đi dự tiệc cùng bạn trai và nhóm bạn của anh ấy thì tôi cảm thấy rất phẫn nộ và lòng tự trọng của tôi thì tổn thương sâu sắc.

Trước đây, tôi có thân hình hơi mũm mĩm trông khá dễ thương trong mắt nhiều người, nhưng gần đây tôi bắt đầu tăng cân do thích ăn khuya và uống bia với bạn trai mỗi ngày.

Tôi đã từng rất yêu quý hình ảnh đó nhưng cho tới khi tôi trực tiếp nghe được những lời sắc bén như dao của bạn trai mình, tôi đã rất sốc và đau lòng.

Tôi gần đây có tham dự một bữa tiệc nhóm chung vui cùng với bạn trai tôi và bạn bè của anh ấy. Sau khi đi dự tiệc cùng bạn trai và nhóm bạn của anh ấy thì tôi cảm thấy rất phẫn nộ và lòng tự trọng của tôi thì tổn thương sâu sắc.

Tôi hơi thừa cân nên đắn đo không biết chọn trang phục nào, nhưng rồi tôi cũng quyết định khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền và đi đến buổi tiệc.



Ảnh minh họa

Khi đến bữa tiệc, tôi bẽn lẽn, không một chút tự tin khi trông thấy những cô gái khác với thân hình mảnh mai và mặc những bộ quần áo đẹp.

Tôi tưởng rằng bạn trai sẽ dành cho mình những lời nói ấm áp, ngọt ngào và tỏ ra niềm nở với tôi nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, anh ấy thở dài bỏ đi.

Tôi nắm lấy cánh tay của anh ấy và đuổi theo, anh ấy đã nói những lời nói lạnh lùng đến mức khiến trái tim của tôi chết lặng đi như bị đóng băng.

“Này, em xấu thật đấy. Sao em lại mặc thế này? Nếu thấy thân hình hơi mập thì em nên mặc đồ đen hay đồ sáng màu, như vậy ít ra trông em cũng đỡ mập hơn chứ. Đừng khiến anh thấy xấu hổ trước mặt mọi người nữa, em giảm cân đi.”

Tôi đã rơi nước mắt khi nghe bạn trai nói trước mặt mọi người, bao gồm cả bạn bè của anh ấy như vậy.

Tôi về nhà và chia sẻ câu chuyện này với cộng đồng mạng: “Tôi có nên chia tay bạn trai đó không?” Cư dân mạng đã tỏ ra phẫn nộ với những bình luận như: "Nếu thật sự yêu ai đó thì đừng nói như vậy với bạn gái mình trước mặt mọi người", "Có vẻ bạn trai của cô bị điên mất rồi”.

Nghe tin vợ cũ sinh con, tôi tìm đến và chết lặng khi thấy đứa trẻ quá giống mình Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-bai-ban-gai-truoc-am-ong-chang-trai-khien-nhieu-nguoi-phan-no-760756.html