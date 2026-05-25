Điều đáng sợ nhất không phải vợ hay cằn nhằn, mà là đến lúc cô ấy chẳng còn muốn nói gì

Tâm sự 25/05/2026 14:45

Tôi khi 25 tuổi lấy vợ chẳng có gì trong tay. Thậm chí, 2 năm sau đó, tôi còn thất nghiệp vì công ty vỡ nợ. Vợ tôi vừa mới sinh con đã phải vội đi làm lại. Cô ấy còn tăng ca không ngừng, về nhà lúc nào cũng mệt mỏi. Cũng may sau thời gian khó khăn, tôi tìm được công việc khác tốt hơn.

Tôi khi 25 tuổi lấy vợ chẳng có gì trong tay. Thậm chí, 2 năm sau đó, tôi còn thất nghiệp vì công ty vỡ nợ. Vợ tôi vừa mới sinh con đã phải vội đi làm lại. Cô ấy còn tăng ca không ngừng, về nhà lúc nào cũng mệt mỏi. Cũng may sau thời gian khó khăn, tôi tìm được công việc khác tốt hơn.

Vì muốn nhắm đến vị trí cao hơn, tôi đồng ý đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm. Một lần nữa, vợ tôi bụng mang dạ chửa thay tôi chăm sóc gia đình. Khi đứa con thứ hai chào đời, tôi vẫn chưa về kịp. Nhưng vợ tôi chưa từng trách móc, luôn động viên, muốn tôi cố gắng nhiều hơn. 

Tháng năm đó, vợ và hai con là động lực lớn nhất của tôi. Khi tôi chưa có gì, họ từng là những gì quý giá nhất với tôi.

Khi trở về được vài năm, tôi gần 40 tuổi, đã có địa vị nhất định. Cuộc sống của gia đình tôi không thiếu thứ gì. Tôi cho vợ con của mình những thứ tốt nhất. Tôi muốn đền đáp cho vợ những năm tháng đã khổ vì tôi và con cái. Vợ tôi đương nhiên trở thành người phụ nữ khiến người khác ghen tị.

Ở tuổi trung niên, vợ tôi không còn mặn mà chuyện gối chăn. Tôi đã ngoại tình một cách khôn khéo và sạch sẽ, như nhiều người đàn ông thành đạt khác. Càng như thế, tôi càng vô thức cho vợ nhiều tiền bạc, vật chất hơn. Tôi còn nghĩ, vợ chắc chắn không thể bỏ tôi được. Cô ấy sinh con cho tôi, vì tôi hy sinh, và giờ tôi cho cô ấy cuộc sống chẳng thiếu thứ gì… cô ấy có cớ gì để rời đi?

Vợ tôi biết chồng ngoại tình đến lần thứ 4 thì không còn im lặng nữa. Cô ấy bắt đầu khóc lóc, trách tôi là kẻ bạc tình. Tôi không thấy vợ mình đáng thương, chỉ thấy cô ấy làm quá mọi chuyện:

 “Đúng rồi, em từng khổ vì anh và con. Nhưng giờ em sống có sung sướng không? Anh đảm bảo những người phụ nữ kia không bao giờ có được cuộc sống như em! Anh chẳng cho em thiếu thứ gì cả, em cũng nên dễ với anh một chút!”.

Điều đáng sợ nhất không phải vợ hay cằn nhằn, mà là đến lúc cô ấy chẳng còn muốn nói gì - Ảnh 1
Tôi càng tức giận hơn, cũng chỉ là chuyện ong bướm bên ngoài, đàn ông ai chẳng thế? - Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đó, cô ấy cũng chẳng nói gì nữa. Tôi ngầm hiểu vợ tôi đã biết điều hơn, dù sao cũng là vợ chồng mười mấy năm. Vậy mà, vợ tôi lại bỏ đi, còn viết cả đơn ly hôn. Cô ấy đem con út về nhà ngoại, dứt khoát không muốn gặp tôi.

Tôi càng tức giận hơn, cũng chỉ là chuyện ong bướm bên ngoài, đàn ông ai chẳng thế? Tôi vẫn tin chắc rằng vợ sẽ quay về, vì cô ấy sẽ không bỏ con, càng không buông bỏ tài sản tôi có được. Phụ nữ sẽ không dại khờ như thế! Nhưng tôi đã sai, vợ tôi chấp nhận nuôi một con út, thậm chí thuê nhà, tìm một công việc để làm. Cô ấy không cần tôi nữa, càng không muốn quay về.

Tôi từng nghe mẹ tôi thở dài mắng tôi: “Vợ đợi mày để trả nghĩa trả tình, mày không còn tình nghĩa thì nó cũng chẳng ở yên mà đợi mày nữa đâu".

Vài năm sau đó, khi đã chán chê chuyện ngoại tình, tôi mới hiểu có những người phụ nữ thật sự quý giá tới mức tôi không thể tìm được người thứ hai, dẫu tôi có vẻ ngoài giàu có, có tiền trong ngân hàng dư dả. Đó là người vợ tào khang chọn tôi khi tôi chưa là ai, trong tay chưa có gì.

Cô ấy chọn bên tôi khi tôi chưa có gì, là vì tin tưởng. Cô ấy rời đi khi tôi có mọi thứ, là vì bị tổn thương. Còn sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng vợ sẽ luôn ở đó, là cho rằng cô ấy chỉ cần tiền bạc, giàu sang. Tôi quên rằng nếu chỉ cần có thế thì sao lúc cơ hàn cô ấy lại một lòng bên tôi? Vậy mà khi tôi có trong tay tiền bạc lại không thể trả cho cô ấy thủy chung đến cùng. Vợ đợi tôi trả tình trả nghĩa, tôi không còn tình còn nghĩa, cô ấy cũng chẳng cần gì nữa.

Không đôi co với người ngoài, vợ tinh tế chọn làm 3 việc này để giữ yên ấm gia đình

Không đôi co với người ngoài, vợ tinh tế chọn làm 3 việc này để giữ yên ấm gia đình

Trở về nhà, chị đã suy nghĩ cả một đêm. Rốt cuộc chị đã sai ở đâu? Mười lăm năm lấy nhau, hai vợ chồng có được một cửa hàng may mặc quần áo, chủ yếu là từ khách hàng mua sỉ. Ban đầu là nhờ tiền vốn và mối quan hệ của ba chị cho, sau đó cả hai vợ chồng cùng gầy dựng. Từ khi có con, chị nhường hết để chồng quản lý. Chị tin tưởng chồng như tin tưởng cha mẹ mình. Đến hôm nay thấy chồng phản bội, chị có cảm giác đã mất tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra

Tâm sự 2 phút trước
Sau 4 năm nuôi con đơn độc, mẹ chồng quay lại xin gặp cháu và câu nói khiến bà bật khóc

Sau 4 năm nuôi con đơn độc, mẹ chồng quay lại xin gặp cháu và câu nói khiến bà bật khóc

Tâm sự 4 phút trước
Cuộc đời sang trang, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 49 ngày tới

Cuộc đời sang trang, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Phát hiện tin nhắn ngoại tình của chồng, vợ không ầm ĩ mà chọn cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ

Phát hiện tin nhắn ngoại tình của chồng, vợ không ầm ĩ mà chọn cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự 12 phút trước
Sau khi chồng qua đời, tôi được trao căn nhà 4 tỷ và sự thật phía sau khiến tôi suy sụp

Sau khi chồng qua đời, tôi được trao căn nhà 4 tỷ và sự thật phía sau khiến tôi suy sụp

Tâm sự 14 phút trước
Chị họ cưới được mẹ tặng 15 cây vàng, tôi cưới chỉ nhận 5 cây và sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Chị họ cưới được mẹ tặng 15 cây vàng, tôi cưới chỉ nhận 5 cây và sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự 17 phút trước
Ly hôn chưa lâu, tôi xấu hổ cúi mặt trước vợ cũ và nhớ lại lời thách thức ngày ra tòa

Ly hôn chưa lâu, tôi xấu hổ cúi mặt trước vợ cũ và nhớ lại lời thách thức ngày ra tòa

Tâm sự 19 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ một mình một giường mà sáng ra cứ than chật, xem lại camera mẹ khóc ngất

Con gái 8 tuổi ngủ một mình một giường mà sáng ra cứ than chật, xem lại camera mẹ khóc ngất

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Sao quốc tế 24 phút trước
Nghi vợ ngoại tình, chồng về nhà lúc rạng sáng rồi choáng váng khi nhìn thấy thứ dưới tấm chăn

Nghi vợ ngoại tình, chồng về nhà lúc rạng sáng rồi choáng váng khi nhìn thấy thứ dưới tấm chăn

Tâm sự 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra

Sau 4 năm nuôi con đơn độc, mẹ chồng quay lại xin gặp cháu và câu nói khiến bà bật khóc

Sau 4 năm nuôi con đơn độc, mẹ chồng quay lại xin gặp cháu và câu nói khiến bà bật khóc

Phát hiện tin nhắn ngoại tình của chồng, vợ không ầm ĩ mà chọn cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ

Phát hiện tin nhắn ngoại tình của chồng, vợ không ầm ĩ mà chọn cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ

Sau khi chồng qua đời, tôi được trao căn nhà 4 tỷ và sự thật phía sau khiến tôi suy sụp

Sau khi chồng qua đời, tôi được trao căn nhà 4 tỷ và sự thật phía sau khiến tôi suy sụp

Chị họ cưới được mẹ tặng 15 cây vàng, tôi cưới chỉ nhận 5 cây và sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Chị họ cưới được mẹ tặng 15 cây vàng, tôi cưới chỉ nhận 5 cây và sự thật khiến tôi nghẹn lòng

Ly hôn chưa lâu, tôi xấu hổ cúi mặt trước vợ cũ và nhớ lại lời thách thức ngày ra tòa

Ly hôn chưa lâu, tôi xấu hổ cúi mặt trước vợ cũ và nhớ lại lời thách thức ngày ra tòa