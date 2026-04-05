Trong 5 ngày kế tiếp (6/4 - 10/4), 3 con giáp Thần Tài mang lộc đến nhà, hỷ sự liên miên không kể xiết, mọi điều hanh thông thuận lợi

Trong 5 ngày kế tiếp (6/4 - 10/4), nờ có Chính Ấn, bản mệnh không muốn chỉ chăm chăm vào công việc mà muốn giao thiệp, tương tác với mọi người nhiều hơn. Con giáp này khá hòa đồng, làm việc gì cũng uy tín, đúng tiến độ, mang phong thái của một người lãnh đạo giỏi.

Tài vận tiến triển nhờ Tam Hội chiếu cố. Dậu dễ tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, việc tiền bạc dồi dào, lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi. Hôm nay cũng hợp những ai muốn khai trương, gửi tiền hoặc mua vàng để dành.

Thổ Kim tương sinh là điềm báo tốt lành cho tình duyên của Dậu. Nam nữ tuổi này khá duyên dáng, vui tính nên được nhiều người chú ý. Con giáp tốt tính này hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tính thương người ăn trong máu.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 5 ngày kế tiếp (6/4 - 10/4), Chính Quan nâng đỡ, tuổi Sửu có thể thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều.

Thời gian này con giáp này cũng trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn, bạn biết được những nguy cơ có thể xảy ra cộng thêm khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết được cơ hội trước mắt và tránh khỏi những cái bẫy đang rình rập. Nhờ sự tinh tế, nhanh nhạy đó bản mệnh có thể dễ dàng đi tới sự thành công.

Thổ khí vượng dễ ảnh hưởng tới sức khỏe nên con giáp này dẫn tới cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Quan trọng nhất là phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, tránh để cơ thể kiệt sức dẫn đến sức đề kháng giảm sút.

Con giáp tuổi Mão

Trong 5 ngày kế tiếp (6/4 - 10/4), Chính Quan cho thấy việc làm ăn của Mão hôm nay diễn ra hanh thông thuận lợi và không có gì phải suy nghĩ. Bản mệnh sẽ nhận được nhiều may mắn liên quan tới việc được cất nhắc, thăng tiến trong công việc.

Nhưng Tương Hại cục nhắc nhở con giáp này chớ chủ quan trong vấn đề tiền bạc, sổ sách, số má vì rất dễ nhầm lẫn sai sót, mất khối tiền. Bạn cũng đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng trong lúc khó khăn, chỉ có bạn mới lo được cho bản thân mà thôi.



Hôm nay, bạn nên lắng nghe trái tim mình. Đừng để người khác quyết định hộ bạn trong chuyện tình cảm. Vợ chồng mâu thuẫn to đến mấy cũng phải đóng cửa mà bảo nhau, trong lúc nóng giận khoan vội nói cho cha mẹ biết, vừa không giải quyết được vấn đề lại khiến họ thêm lo.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!