Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, con giáp này được Thực Thần trợ mệnh nên những người làm công chức thì không có biến động lớn nhưng người làm tự do thì trái ngược. Bạn hay được lộc làm ăn, khách hàng tự tìm đến, có tâm ắt sẽ có tầm không cần nói nhiều.

Tính tình tuổi Thân ôn hòa, hiền lành, rộng rãi với mọi người, đi đâu cũng có người quý. Tuổi này tuy lận đận tình duyên nhưng ngoại giao rất giỏi. Nay nếu có tiệc tùng thì nên đi để kiếm những mối quan hệ xã giao có lợi cho mình.

Nhưng tiền bạc không như ý vì Hỏa khắc Kim. Tuổi này sắp tới nếu không cẩn thận sẽ tốn khá nhiều tiền cho sức khỏe. Khuyên bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể từ sớm trước khi tiền bạc bốc hơi mất.

Con giáp tuổi Sửu

Bước qua tháng 3 âm lịch, người tuổi Sửu có cơ hội đón nhận hạnh phúc, cốt là bạn chịu mở lòng. Hãy dũng cảm đối diện với cảm xúc trong lòng mình và nói cho người mình yêu mến được biết, có thể bạn sẽ nhận được một lời đồng ý.

Với người có đôi có cặp, hai người có trách nhiệm với nhau và luôn giúp đỡ nhau trong mọi vấn đề cuộc sống. Nhờ có người ấy, bạn cũng cảm thấy mình có nhiều động lực và sức mạnh hơn để cố gắng mỗi ngày.



Tỷ Kiên cản trở, tiếc rằng con đường sự nghiệp của bản mệnh không được hanh thông, suôn sẻ. Con giáp này nên hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu phải thực hiện các công việc nhóm, bạn nên chú ý hợp tác chứ đừng làm theo ý mình.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tháng 3 âm lịch, Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội quý giá hoặc vạch cho bạn phương hướng để giải quyết khó khăn. Hãy khiêm tốn học hỏi điều hay từ người đó.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn chú trọng phát triển thế mạnh của mình nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ. Trong ngày hôm nay, bạn không quá vất vả nhưng vẫn kiếm được bộn tiền, khiến nhiều người thấy ghen tị.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Bình là ngày tốt mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc trọng đại gì thì bạn nên nhanh chóng bắt tay vào làm ngay, chớ nên chần chừ, do dự nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!