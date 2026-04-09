Chuối rất bổ nhưng là "kẻ thù" của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Dinh dưỡng 09/04/2026 05:00

Chuối có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể nhưng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Thậm chí với một số người có bệnh 'kỵ' với chuối, ăn loại quả này có thể gặp nguy hiểm.

Một quả chuối trung bình (118g) cung cấp 105 calo, 27g carbohydrate, 14,4g đường và 1,3g protein. Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, và một khẩu phần ăn chứa 422mg kali. Cùng với kali, chuối chứa vitamin C, folate, magiê và choline.

Chuối rất bổ nhưng là 'kẻ thù' của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 27g carbohydrate trên mỗi quả chuối, trong đó bao gồm 3g chất xơ và hơn 14g đường tự nhiên. Khi chuối chín, một số tinh bột kháng (chất xơ) chuyển thành đường, nghĩa là chuối vàng có đốm nâu có nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn chuối xanh có cùng kích thước. Chỉ số đường huyết của chuối nằm trong khoảng 48-54.

Trong 100g chuối có 8mg canxi, 28mg kali, 0,6mg sắt và các vitamin cloten,B1, B2, PP, C.

Tác dụng của chuối chín đối với sức khỏe

Chuối không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng mà còn có nhiều vitamin và các hợp chất hữu ích giúp cải thiện sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của chuối đối với sức khỏe.

Chuối rất bổ nhưng là 'kẻ thù' của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống các bệnh ung thư

Chuối chứa một loại protein có thể giúp ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư. Quả chín thường có hàm lượng chất này cao hơn, vì vậy nên ăn chuối khi vỏ bị đốm hoặc thâm.

Hỗ trợ ngăn ngừa chuột rút

Thiếu khoáng chất là một nguyên nhân phổ biến gây chuột rút cơ mắt cá chân. Bằng cách tiêu thụ các sản phẩm giàu kali và magie như chuối, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng này. Đây là lý do tại sao nhiều vận động viên thêm chuối vào chế độ ăn uống của họ.

Phòng chống các bệnh về thận

Thực phẩm giàu kali có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Theo một nghiên cứu, việc tiêu thụ chuối thường xuyên có thể giảm đến 40% nguy cơ mắc các khối u ác tính ở thận.

Chuối rất bổ nhưng là 'kẻ thù' của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng

Chuối là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhờ lượng vitamin và khoáng chất phong phú. Nó được tiêu hóa nhanh chóng và có thể cung cấp nguồn năng lượng gần như tức thì nếu bạn cần.

3 nhóm người nên hạn chế ăn chuối nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng 

Người mắc bệnh thận, suy thận

Chuối rất giàu kali, loại khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, co cơ và dẫn truyền thần kinh. Với người khỏe mạnh, kali được đào thải qua thận. Nhưng ở người suy thận, chức năng lọc máu và bài tiết bị suy giảm, kali dễ tích tụ trong cơ thể.

Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, tim đập chậm hoặc loạn nhịp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Vì vậy, bệnh nhân suy thận, đặc biệt là người đang chạy thận nhân tạo, cần hạn chế các thực phẩm giàu kali như chuối, cam, dừa, khoai lang. Việc ăn chuối liên tục có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Chuối rất bổ nhưng là 'kẻ thù' của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Nhiều người có thói quen ăn chuối lúc đói để “lót dạ”. Tuy nhiên, với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, thói quen này có thể khiến cơn đau nặng hơn.

Chuối, đặc biệt là chuối xanh hoặc chưa chín kỹ, chứa nhiều tinh bột kháng và tannin. Khi ăn lúc bụng rỗng, chúng có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn.

Người đau dạ dày nếu muốn ăn chuối nên chọn chuối chín kỹ, ăn sau bữa chính khoảng 1 - 2 giờ, tuyệt đối không ăn lúc đói.

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chứa lượng đường tự nhiên khá cao, nhất là chuối chín vàng đậm. Chỉ số đường huyết (GI) của chuối khiến người bệnh nếu ăn nhiều đường trong máu có thể tăng nhanh, khó kiểm soát.

Chuối rất bổ nhưng là 'kẻ thù' của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người tiểu đường không bắt buộc phải “cấm cửa” chuối, nhưng cần hạn chế số lượng (1/2 – 1 quả nhỏ/lần), không ăn chuối chín kỹ,kKhông ăn riêng lẻ lúc đói, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường. Nếu coi chuối là món ăn vặt thường xuyên, đường huyết rất dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

Như vậy, giống như mọi thực phẩm khác, nó chỉ thực sự tốt khi được dùng đúng người, đúng cách và đúng lượng. Với những ai thuộc nhóm nguy cơ, việc ăn ít đi một chút đôi khi lại chính là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chuối rất ngon và bổ dưỡng nhưng người mắc 3 bệnh này đừng ăn nhiều khỏe gây hại cho sức khỏe

Chuối rất ngon và bổ dưỡng nhưng người mắc 3 bệnh này đừng ăn nhiều khỏe gây hại cho sức khỏe

Chuối là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhưng người mắc 3 căn bệnh sau đừng ăn nhiều kẻo hại người, bệnh càng nặng thêm.

Xem thêm
Từ khóa:   chuối Lợi ích của việc ăn chuối ai không nên ăn chuối

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 45 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này