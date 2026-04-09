Chuối rất bổ nhưng là 'kẻ thù' của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Dinh dưỡng 09/04/2026 05:00

Chuối có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể nhưng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Thậm chí với một số người có bệnh 'kỵ' với chuối, ăn loại quả này có thể gặp nguy hiểm.

Một quả chuối trung bình (118g) cung cấp 105 calo, 27g carbohydrate, 14,4g đường và 1,3g protein. Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, và một khẩu phần ăn chứa 422mg kali. Cùng với kali, chuối chứa vitamin C, folate, magiê và choline.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 27g carbohydrate trên mỗi quả chuối, trong đó bao gồm 3g chất xơ và hơn 14g đường tự nhiên. Khi chuối chín, một số tinh bột kháng (chất xơ) chuyển thành đường, nghĩa là chuối vàng có đốm nâu có nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn chuối xanh có cùng kích thước. Chỉ số đường huyết của chuối nằm trong khoảng 48-54.

Trong 100g chuối có 8mg canxi, 28mg kali, 0,6mg sắt và các vitamin cloten,B1, B2, PP, C.

Tác dụng của chuối chín đối với sức khỏe

Chuối không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng mà còn có nhiều vitamin và các hợp chất hữu ích giúp cải thiện sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của chuối đối với sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống các bệnh ung thư

Chuối chứa một loại protein có thể giúp ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư. Quả chín thường có hàm lượng chất này cao hơn, vì vậy nên ăn chuối khi vỏ bị đốm hoặc thâm.

Hỗ trợ ngăn ngừa chuột rút

Thiếu khoáng chất là một nguyên nhân phổ biến gây chuột rút cơ mắt cá chân. Bằng cách tiêu thụ các sản phẩm giàu kali và magie như chuối, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng này. Đây là lý do tại sao nhiều vận động viên thêm chuối vào chế độ ăn uống của họ.

Phòng chống các bệnh về thận

Thực phẩm giàu kali có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Theo một nghiên cứu, việc tiêu thụ chuối thường xuyên có thể giảm đến 40% nguy cơ mắc các khối u ác tính ở thận.

Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng

Chuối là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhờ lượng vitamin và khoáng chất phong phú. Nó được tiêu hóa nhanh chóng và có thể cung cấp nguồn năng lượng gần như tức thì nếu bạn cần.

3 nhóm người nên hạn chế ăn chuối nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng 

Người mắc bệnh thận, suy thận

Chuối rất giàu kali, loại khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, co cơ và dẫn truyền thần kinh. Với người khỏe mạnh, kali được đào thải qua thận. Nhưng ở người suy thận, chức năng lọc máu và bài tiết bị suy giảm, kali dễ tích tụ trong cơ thể.

Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, tim đập chậm hoặc loạn nhịp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Vì vậy, bệnh nhân suy thận, đặc biệt là người đang chạy thận nhân tạo, cần hạn chế các thực phẩm giàu kali như chuối, cam, dừa, khoai lang. Việc ăn chuối liên tục có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Nhiều người có thói quen ăn chuối lúc đói để “lót dạ”. Tuy nhiên, với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, thói quen này có thể khiến cơn đau nặng hơn.

Chuối, đặc biệt là chuối xanh hoặc chưa chín kỹ, chứa nhiều tinh bột kháng và tannin. Khi ăn lúc bụng rỗng, chúng có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn.

Người đau dạ dày nếu muốn ăn chuối nên chọn chuối chín kỹ, ăn sau bữa chính khoảng 1 - 2 giờ, tuyệt đối không ăn lúc đói.

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chứa lượng đường tự nhiên khá cao, nhất là chuối chín vàng đậm. Chỉ số đường huyết (GI) của chuối khiến người bệnh nếu ăn nhiều đường trong máu có thể tăng nhanh, khó kiểm soát.

Ảnh minh họa: Internet

Người tiểu đường không bắt buộc phải “cấm cửa” chuối, nhưng cần hạn chế số lượng (1/2 – 1 quả nhỏ/lần), không ăn chuối chín kỹ,kKhông ăn riêng lẻ lúc đói, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường. Nếu coi chuối là món ăn vặt thường xuyên, đường huyết rất dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

Như vậy, giống như mọi thực phẩm khác, nó chỉ thực sự tốt khi được dùng đúng người, đúng cách và đúng lượng. Với những ai thuộc nhóm nguy cơ, việc ăn ít đi một chút đôi khi lại chính là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.

