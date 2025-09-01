Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 01/09/2025 11:16

Chuối là một trong những thực phẩm giàu Kali và Vitamin B6, giúp tế bào thần kinh khỏe mạnh và một số hợp chất có trong chuối còn ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Thế nhưng, có một số người tuyệt đối không nên ăn chuối.

Một quả chuối trung bình (118g) cung cấp 105 calo, 27g carbohydrate, 14,4g đường và 1,3g protein. Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, và một khẩu phần ăn chứa 422mg kali. Cùng với kali, chuối chứa vitamin C, folate, magiê và choline.

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 27g carbohydrate trên mỗi quả chuối, trong đó bao gồm 3g chất xơ và hơn 14g đường tự nhiên. Khi chuối chín, một số tinh bột kháng (chất xơ) chuyển thành đường, nghĩa là chuối vàng có đốm nâu có nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn chuối xanh có cùng kích thước. Chỉ số đường huyết của chuối nằm trong khoảng 48-54. Trong 100g chuối có 8mg canxi, 28mg kali, 0,6mg sắt và các vitamin cloten,B1, B2, PP, C.

Những người nên hạn chế ăn chuối chín 

Người bị suy thận

Khi bị suy thận, việc lựa chọn những thực phẩm nạp vào cơ thể là vấn đề mà người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm áp lực lên thận và phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại hoàn toàn không phù hợp đối với bệnh nhân suy thận bởi hàm lượng kali rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của bệnh nhân. Nếu sử dụng quá nhiều chuối, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali trong máu.

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh đái tháo đường 

Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb

Người có vấn đề tiêu hóa, đau dạ dày

Chuối xanh có thể gây khó chịu cho một số người đang bị khó tiêu. Thậm chí có thể gây ra tình trạng tiêu chảy hoặc viêm dạ dày ruột. Đặc biệt, người bị đau dạ dày không nên ăn chuối khi bụng đói vì có thể gây cồn cào và đau bụng.

Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày để tốt cho sức khỏe?

Để xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, cần phải có sự cân bằng và đa dạng giữa các loại thực phẩm. Đối với những người khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 quả chuối mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể ăn nhiều hơn tùy theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng và mức độ hoạt động thể chất của cơ thể.

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không nên ăn chuối để thay thế cho các loại thực phẩm khác. Việc ăn quá nhiều chuối có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như tăng cân, khó kiểm soát đường huyết và thiếu hụt chất dinh dưỡng do không bổ sung đủ các loại thực phẩm khác.

Vì vậy, chỉ nên bổ sung nhiều loại trái cây, rau củ và các thực phẩm lành mạnh khác để duy trì sức khỏe toàn diện.

