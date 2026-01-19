Và khi chuối bắt đầu chín, thường sẽ có màu vàng hoặc xuất hiện các đốm nâu đen. Thường nhữn trái chuối chín sẽ dễ bóc và có mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của chúng.

Chuối chứa các dưỡng chất cần thiết như kali, vitamin B6, vitamin C, magie, đồng và mangan đáp ứng từ 8% đến 33% lượng tiêu thụ tham khảo hàng ngày (RDI). Một quả chuối nặng khoảng 118 gram cung cấp khoảng 105 calo, chủ yếu là nước và carbohydrate với 1,3 gram protein và 0,4 gram chất béo. Đặc biệt, chuối có chứa 3,1 gram chất xơ, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và là một lựa chọn phù hợp cho những người ăn kiêng.

Phòng chống các bệnh ung thư: Chuối chứa một loại protein có thể giúp ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư. Quả chín thường có hàm lượng chất này cao hơn, vì vậy nên ăn chuối khi vỏ bị đốm hoặc thâm.

Phòng chống các bệnh về thận: Thực phẩm giàu kali có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Theo một nghiên cứu, việc tiêu thụ chuối thường xuyên có thể giảm đến 40% nguy cơ mắc các khối u ác tính ở thận.

Cung cấp năng lượng: Chuối là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhờ lượng vitamin và khoáng chất phong phú. Nó được tiêu hóa nhanh chóng và có thể cung cấp nguồn năng lượng gần như tức thì nếu bạn cần.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa thiếu máu: Trong chuối có chứa lượng chất sắt và vitamin B6 dồi dào. Do đó, việc ăn chuối có thể kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và cải thiện tình trạng thiếu máu.

Tốt cho thận: Chuối là một nguồn cung cấp kali tốt trong chế độ ăn uống, và kali thực sự quan trọng cho nhiều khía cạnh của sức khỏe, bao gồm kiểm soát huyết áp và chức năng thận khỏe mạnh.

3 bệnh này đừng ăn nhiều dù thích đến mấy

Người bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Nhiều người có thói quen ăn chuối lúc đói để “lót dạ”. Tuy nhiên, với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, thói quen này có thể khiến cơn đau nặng hơn. Chuối, đặc biệt là chuối xanh hoặc chưa chín kỹ, chứa nhiều tinh bột kháng và tannin. Khi ăn lúc bụng rỗng, chúng có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn.

Ảnh minh họa: Internet

Người đau dạ dày nếu muốn ăn chuối nên chọn chuối chín kỹ, ăn sau bữa chính khoảng 1 - 2 giờ, tuyệt đối không ăn lúc đói.

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chứa lượng đường tự nhiên khá cao, nhất là chuối chín vàng đậm. Chỉ số đường huyết (GI) của chuối khiến người bệnh nếu ăn nhiều đường trong máu có thể tăng nhanh, khó kiểm soát. Người tiểu đường không bắt buộc phải “cấm cửa” chuối, nhưng cần hạn chế số lượng (1/2 – 1 quả nhỏ/lần), không ăn chuối chín kỹ,kKhông ăn riêng lẻ lúc đói, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường. Nếu coi chuối là món ăn vặt thường xuyên, đường huyết rất dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, giống như mọi thực phẩm khác, nó chỉ thực sự tốt khi được dùng đúng người, đúng cách và đúng lượng. Với những ai thuộc nhóm nguy cơ, việc ăn ít đi một chút đôi khi lại chính là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Người mắc bệnh thận, suy thận

Chuối rất giàu kali, loại khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, co cơ và dẫn truyền thần kinh. Với người khỏe mạnh, kali được đào thải qua thận. Nhưng ở người suy thận, chức năng lọc máu và bài tiết bị suy giảm, kali dễ tích tụ trong cơ thể. Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, tim đập chậm hoặc loạn nhịp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bệnh nhân suy thận, đặc biệt là người đang chạy thận nhân tạo, cần hạn chế các thực phẩm giàu kali như chuối, cam, dừa, khoai lang. Việc ăn chuối liên tục có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.