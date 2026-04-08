Lâm Đồng: Xe tải rơi từ núi Tà Zôn trúng khu nhà ăn công nhân, 3 người tử vong

Đời sống 08/04/2026 10:49

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 40 ngày 8-4 tại khu vực triền núi Tà Zôn thuộc Thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 8-4, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực núi Tà Zôn thuộc xã Hàm Đức cũ, nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Một số người bị thương nặng đang được đưa đi bệnh viện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường nơi gặp sự cố và dưới chân núi.

Được biết núi Tà Zôn cao 386m so với mực nước biển.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở vật liệu, cây xanh lên núi Tà Zôn đã gặp sự cố và rơi xuống chân núi từ độ cao hàng chục mét. Chiếc xe rơi xuống ngay cạnh khu nhà ăn của công nhân một công ty khai thác đá dưới chân núi, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

+ Lúc 10 giờ cùng ngày, thông tin mới nhất mà PLO có được, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong và một người bị thương trong vụ xe tải lao xuống vực tại núi Tà Zôn.

Theo báo cáo nhanh, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 40 ngày 8-4 tại khu vực triền núi Tà Zôn thuộc Thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi. Xe đang vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT thì bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), Lê Văn Mười (49 tuổi), cùng trú tại xã Hàm Thuận và Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi, trú tại Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các cơ quan chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trong khiến 4 người tử vong. Cụ thể theo VNExpress, khoảng 15h30, ôtô biển số Bình Thuận chở 16 người chạy trên đường Hòa Thắng, hướng từ Mũi Né về Phan Rí. Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng, xã Hòa Thắng (Bình Thuận cũ), xe bất ngờ lao qua lề, rơi xuống vực sâu hơn 10 m gần hồ Bàu Trắng. Sự cố khiến phương tiện biến dạng, lật ngược, vỡ nhiều mảnh.

Vụ tai nạn ôtô khách lao xuống vực, bép dúm khiến 4 người tử vong trước đó. Ảnh: VNExpress. 

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, cho biết vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Nhóm này làm nghề lặn sò, đón xe khách ở cảng Lagi để về nhà sau chuyến đi biển thì gặp nạn; quãng đường từ cảng về nhà gần 150 km.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Ôtô khách 29 chỗ chở nhóm thợ lặn gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km, 4 người chết, 11 nạn nhân bị thương, chiều 6/4.

