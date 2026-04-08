Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Đời sống 08/04/2026 06:00

Chiều 1/4, theo thông tin từ Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, liên quan vụ cô gái để lại bức thư “tuyệt mệnh” trên một cây cầu rồi mất tích gây xôn xao dư luận, lực lượng công an đã hỗ trợ đưa 3 mẹ con từ Thái Nguyên về địa phương an toàn. Chị T là người phụ nữ đã để lại bức thư nêu trên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an tỉnh Hưng Yên, đêm 31/3, mạng xã hội lan truyền thông tin về một bức thư viết bằng mực đỏ cùng đồ dùng cá nhân được phát hiện tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên), nghi vấn có người nhảy sông, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nghĩa Trụ phối hợp Công an xã Phụng Công, huyện Văn Giang và các địa phương lân cận khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người liên quan là chị P.T.T. (SN 1997) cùng hai con nhỏ.

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Ông Phạm Thành Huy - Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ trực tiếp làm việc với chị T và mẹ đẻ - Ảnh: Báo Lao Động

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 1/4, lực lượng chức năng xác định 3 mẹ con đang có mặt tại Thái Nguyên và hỗ trợ đưa về địa phương an toàn.

Hiện sức khỏe và tinh thần của 3 mẹ con đã ổn định. Công an xã Nghĩa Trụ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho công dân.

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Cán bộ Công an xã Nghĩa Trụ giúp 2 cháu nhỏ ổn định tâm lý - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, thông tin bắt đầu lan nhanh từ đêm 31/3 và đến sáng 1/4 tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Theo nội dung bức thư, sự việc được cho là liên quan đến một người phụ nữ và hai con nhỏ; cuối thư có để lại số điện thoại người thân để liên hệ trong trường hợp xảy ra tình huống xấu.

Ngay sau đó, Công an xã Phụng Công đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Sáng 1.4, lãnh đạo đơn vị cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng và nhanh chóng kiểm tra, đồng thời bác bỏ tin đồn 3 mẹ con nhảy cầu tự tử.

Từ vụ việc, công an khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang.

Thời gian tới, Công an xã Nghĩa Trụ sẽ tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan an ninh trật tự.

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