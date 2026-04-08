Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Đời sống 08/04/2026 06:00

Chiều 1/4, theo thông tin từ Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, liên quan vụ cô gái để lại bức thư “tuyệt mệnh” trên một cây cầu rồi mất tích gây xôn xao dư luận, lực lượng công an đã hỗ trợ đưa 3 mẹ con từ Thái Nguyên về địa phương an toàn. Chị T là người phụ nữ đã để lại bức thư nêu trên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an tỉnh Hưng Yên, đêm 31/3, mạng xã hội lan truyền thông tin về một bức thư viết bằng mực đỏ cùng đồ dùng cá nhân được phát hiện tại khu vực cống Xuân Quan (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên), nghi vấn có người nhảy sông, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nghĩa Trụ phối hợp Công an xã Phụng Công, huyện Văn Giang và các địa phương lân cận khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người liên quan là chị P.T.T. (SN 1997) cùng hai con nhỏ.

Ông Phạm Thành Huy - Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ trực tiếp làm việc với chị T và mẹ đẻ - Ảnh: Báo Lao Động

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 1/4, lực lượng chức năng xác định 3 mẹ con đang có mặt tại Thái Nguyên và hỗ trợ đưa về địa phương an toàn.

Hiện sức khỏe và tinh thần của 3 mẹ con đã ổn định. Công an xã Nghĩa Trụ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho công dân.

Cán bộ Công an xã Nghĩa Trụ giúp 2 cháu nhỏ ổn định tâm lý - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, thông tin bắt đầu lan nhanh từ đêm 31/3 và đến sáng 1/4 tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Theo nội dung bức thư, sự việc được cho là liên quan đến một người phụ nữ và hai con nhỏ; cuối thư có để lại số điện thoại người thân để liên hệ trong trường hợp xảy ra tình huống xấu.

Ngay sau đó, Công an xã Phụng Công đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Sáng 1.4, lãnh đạo đơn vị cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng và nhanh chóng kiểm tra, đồng thời bác bỏ tin đồn 3 mẹ con nhảy cầu tự tử.

Từ vụ việc, công an khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang.

Thời gian tới, Công an xã Nghĩa Trụ sẽ tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan an ninh trật tự.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc

Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Xuân Lộc của đơn vị kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử tại khu vực cầu vượt cao tốc Xuân Hiệp 1, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Vây bắt cá sấu 'khủng' gần khu dân cư

Đời sống 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/4/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tài vận khởi sắc, phú quý bền lâu, tài lộc hoành tráng, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lại cháy nhà rông của đồng bào miền núi Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn về tài sản

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Bệnh nhi 3 tháng tuổi sốc phản vệ nặng sau khi uống sữa công thức

Sức khỏe 2 giờ 36 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Một Á hậu gây trãnh cãi vì thanh lý giày bẩn, mòn đế: 'Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!'

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Vây bắt cá sấu 'khủng' gần khu dân cư

Lại cháy nhà rông của đồng bào miền núi Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn về tài sản

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ dắt 3 con nhỏ định nhảy cầu vượt cao tốc

NÓNG: Lời khai bất ngờ của ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Chồng chửi bới, hành hung vào mặt vợ bầu trong sảnh bệnh viện