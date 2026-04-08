'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

Sao quốc tế 08/04/2026 06:30

Mới đây, tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa - vợ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy - qua đời ở tuổi 85. Hiện tại, một trong những chủ đề được quan tâm là việc phân chia tài sản giữa các con Trần Lệ Hoa và người chồng thứ 2 của bà là Trì Trọng Thụy.

Theo danh sách Nữ doanh nhân toàn cầu Hurun năm 2026, giá trị tài sản ròng của Trần Lệ Hoa là 47 tỷ NDT, xếp thứ 12.

Tờ 163 đưa tin Trần Lệ Hoa đã lập di chúc vài năm trước để ngăn chặn các con tranh giành tài sản. Có tin đồn mỗi người con của bà nhận được 10 tỷ NDT tiền mặt. Số tài sản còn lại khoảng 18 tỷ NDT - bao gồm bảo tàng gỗ Trung Quốc, một số bất động sản và tiền mặt thuộc về chồng bà, Trì Trọng Thụy. Tuy nhiên, gia đình Trần Lệ Hoa chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Theo 163, tài sản cốt lõi của Trần Lệ Hoa bao gồm Tập đoàn quốc tế Fu Wah, nơi bà giữ chức chủ tịch danh dự và bảo tàng gỗ. Hai tài sản kể trên được phân chia độc lập, trong đó tập đoàn thuộc về các con của Trần Lệ Hoa và bảo tàng thuộc về Trì Trọng Thụy.

Trần Lệ Hoa có một con trai và 2 con gái. Mỗi người quản lý phần công việc khác nhau của Tập đoàn Quốc tế Fu Wah. Trong đó, con trai bà giữ chức chủ tịch tập đoàn.

Bảo tàng gỗ không chỉ có giá trị cao mà còn là minh chứng cho tình yêu giữa Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy. Cả hai cùng nhau xây dựng. Riêng chi phí xây dựng bảo tàng đã lên tới 200 triệu NDT và các bộ sưu tập trong bảo tàng cũng quý giá.

Trì Trọng Thụy thủ vai Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký phát sóng năm 1986. Năm 1988, ông gặp Trần Lệ Hoa. Khi đó, Trần Lệ Hoa 47 tuổi, đã ly hôn và có 3 con, sở hữu khối tài sản chục tỷ NDT. Hai người không chỉ cách nhau 11 tuổi mà còn có những trải nghiệm sống và địa vị xã hội khác biệt rất lớn. Vì vậy, thời gian đầu, 2 người gặp nhiều sóng gió và không ít lời dị nghị.

Sau khi kết hôn năm 1990, Trì Trọng Thụy rút lui khỏi ngành giải trí để hỗ trợ sự nghiệp của vợ.

Trần Lệ Hoa là nữ tỷ phú nổi tiếng, liên tục xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes ở những năm đầu tiên. Bà xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2001 của Forbes với khối tài sản 5,5 tỷ NDT.

Năm 2012, Trần Lệ Hoa xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với khối tài sản 17,64 tỷ NDT. Năm 2014, bà đứng đầu danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes với giá trị tài sản ròng 37,3 tỷ NDT, trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới.

Năm 2016, bà đứng đầu danh sách những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc của Hurun với khối tài sản 50,5 tỷ NDT.

Trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới năm 2025, Trần Lệ Hoa xếp thứ 82 với tài sản 40 tỷ NDT.

Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD

Vợ tỷ phú của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời, để lại khối tài sản hàng tỷ USD

Gia đình Trần Lệ Hoa vừa đăng tải bản cáo phó cho biết nữ tỷ phú qua đời tại Bắc Kinh lúc 20h50 ngày 5/4, hưởng thọ 85 tuổi.

