Vây bắt cá sấu 'khủng' gần khu dân cư

Đời sống 08/04/2026 07:00

UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp động vật hoang dã bị lạc tại thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/4, người dân xã Đường Hoa (Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện một con cá sấu cỡ lớn xuất hiện ngay gần khu dân cư.

Vào khoảng 7 giờ cùng ngày, trong lúc đi làm, một số người dân ở thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa phát hiện một con cá sấu cỡ lớn đang bò dưới mương nước cạnh đường. Ngay sau đó, sự việc được báo tới chính quyền địa phương.

 

Vây bắt cá sấu 'khủng' gần khu dân cư - Ảnh 1
Con cá sấu được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết, ngay khi nhận được tin báo về việc cá sấu xuất hiện, địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức vây bắt.

Một người dân sống gần khu vực phát hiện sự việc cho biết: "Lúc đó, tôi đang đi làm thì thấy một con vật lớn dưới mương, nhìn kỹ mới biết là cá sấu. Rất may cá sấu được lực lượng chức năng vây bắt kịp thời".

Sau khi khống chế thành công, lực lượng chức năng đã bàn giao cá sấu cho kiểm lâm khu vực tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Cùng ngày, cơ quan chức năng xã Đường Hoa đã vào cuộc điều tra và xác định cá sấu nói trên do một hộ dân nuôi trong trang trại và bị sổng chuồng. 

Chính quyền xã Đường Hoa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo khi phát hiện động vật nguy hiểm xuất hiện gần khu dân cư.

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