Người đàn ông chở theo 2 con trên xe máy đã gặp phải tai nạn hi hữu trên đường từ trường về nhà

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 3 vừa qua tại Ludhiana, Punjab, Ấn Độ. Theo đoạn video ghi vụ việc, một người cha đang chở các con từ trường về nhà bằng xe máy bất ngờ bị ngã xuống hố cống hở khiến những người xung quanh bàng hoàng.
Video 2 giờ 43 phút trước

Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

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