Ngôi nhà 4 tầng bất ngờ đổ sập, người dân chạy tán loạn tìm nơi an toàn

Một thảm kịch lớn đã được ngăn chặn ở khu Karawal Nagar, phía đông bắc Delhi, Ấn Độ, vào tối ngày 2/6 khi một tòa nhà 4 tầng ở Prakash Vihar bất ngờ sụp đổ sau khi xuất hiện các vết nứt. Giới chức trách xác nhận rằng những người ở trong tòa nhà đã được sơ tán kịp thời, ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại về người hay thương tích nào.
Video 2 giờ 14 phút trước

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

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