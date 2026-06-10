Ngôi nhà 4 tầng bất ngờ đổ sập, người dân chạy tán loạn tìm nơi an toàn

Một thảm kịch lớn đã được ngăn chặn ở khu Karawal Nagar, phía đông bắc Delhi, Ấn Độ, vào tối ngày 2/6 khi một tòa nhà 4 tầng ở Prakash Vihar bất ngờ sụp đổ sau khi xuất hiện các vết nứt. Giới chức trách xác nhận rằng những người ở trong tòa nhà đã được sơ tán kịp thời, ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại về người hay thương tích nào.

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