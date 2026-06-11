Biểu diễn võ thuật, robot đá trúng bụng bé trai khiến nạn nhân ngã xuống đất vì đau đớn

Vào ngày 1/6, tại Vườn Bách thảo Urumqi ở Tân Cương, Trung Quốc, trong một buổi biểu diễn robot nhân Ngày Thiếu nhi, robot G1 đang thực hiện động tác 'đá bay' đã vô tình đá trúng bụng một khán giả nhí. Cú đá khiến cậu bé ngã xuống đất đau đớn.
Video 2 giờ 29 phút trước

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

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