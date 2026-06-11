Bỏ nhà đi vì sợ bị mắng khi vô tình làm vỡ chai sữa tắm, bé gái 9 tuổi được tìm thấy sau 22 năm

Vào ngày 19/3/2004, bé gái 9 tuổi Liu Xiuhong đến nhà bạn chơi và vô tình làm vỡ một chai sữa tắm. Sợ bị mắng khi về nhà, cô bé bỏ chạy và cuối cùng bị lạc gần một chợ rau ở làng Xianjiao, thành phố Jieyang, tỉnh Quảng Đông và mất liên lạc với gia đình.

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