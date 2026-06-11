Tai nạn thương tâm, bé trai 7 tuổi bị khỉ cắn thủng phổi tử vong khi đang chơi bên ngoài nhà

Ekkarat Srichan, 7 tuổi, đang chơi ngoài nhà thì bị con khỉ lao tới cắn vào người. Cậu bé kinh hãi hét lên, nhưng con khỉ đói vẫn tiếp tục tấn công, vật cậu xuống đất khi cậu bé cố gắng bỏ chạy. Ekkarat được đưa đến Bệnh viện Sichon, nơi cậu bé được tuyên bố tử vong sau đó tại Nakhon Si Thammarat, Thái Lan, vào ngày 6/6.

Video 3 giờ 0 phút trước 3 giờ 0 phút trước Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-be-trai-7-tuoi-bi-khi-can-thung-phoi-tu-vong-khi-ang-choi-ben-ngoai-nha-761667.html