Người phụ nữ vô cùng kinh hãi khi phát hiện người lạ mặt đột nhập vào phòng trong lúc cô vắng nhà

Pratana Thongmalee, 22 tuổi, ra ngoài mua đồ ăn tối thì kẻ đột nhập khả nghi đã lẻn vào căn hộ tầng 4 của cô ở Pattaya, Thái Lan, vào ngày 1/6. Hắn được nhìn thấy đi lại quanh phòng và bật đèn trước khi hình ảnh từ camera đột ngột dừng lại do thiết bị bị ngắt kết nối.

Video 1 giờ 14 phút trước 1 giờ 14 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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