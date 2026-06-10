Người phụ nữ vô cùng kinh hãi khi phát hiện người lạ mặt đột nhập vào phòng trong lúc cô vắng nhà

Pratana Thongmalee, 22 tuổi, ra ngoài mua đồ ăn tối thì kẻ đột nhập khả nghi đã lẻn vào căn hộ tầng 4 của cô ở Pattaya, Thái Lan, vào ngày 1/6. Hắn được nhìn thấy đi lại quanh phòng và bật đèn trước khi hình ảnh từ camera đột ngột dừng lại do thiết bị bị ngắt kết nối.
Video 1 giờ 14 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu