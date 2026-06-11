Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Sao quốc tế 11/06/2026 06:30

Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Tiêu Chiến duy trì được danh tiếng rất tốt trong giới giải trí. Nhiều đạo diễn và diễn viên từng hợp tác với anh đều dành cho anh những lời khen ngợi, trong đó có bạn diễn cũ Triệu Tử Kỳ.

Theo Triệu Tử Kỳ, dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và đạt được danh tiếng cùng vị thế vững chắc trong giới giải trí, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên hai phẩm chất đáng quý nhất là sự tập trung và tinh thần cống hiến mạnh mẽ cho công việc. Đây cũng là điều khiến anh luôn được đồng nghiệp đánh giá cao trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật.

Triệu Tử Kỳ chia sẻ rằng sau khi tiếp xúc và làm việc cùng Tiêu Chiến, cô tin rằng thành công đến với anh là điều tất yếu. Những gì nam diễn viên thể hiện trên phim trường vượt xa kỳ vọng ban đầu, cho thấy sự nghiêm túc và năng lực nghề nghiệp đáng nể.

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật - Ảnh 1

Ngay cả khi tham gia vở kịch sân khấu Như mộng chi mộng, không thuộc lĩnh vực phim ảnh, Tiêu Chiến vẫn duy trì phong độ ổn định. Anh gắn bó với vở diễn suốt 3 năm, thực hiện 72 suất diễn kéo dài khoảng 8 giờ mỗi buổi, với lượng thoại lớn nhưng gần như không mắc sai sót.

Không chỉ Triệu Tử Kỳ, nhiều đồng nghiệp từng hợp tác như Trương Quốc Cường, Hình Mân Sơn hay Lương Siêu cũng dành nhiều lời khen cho thái độ làm việc và sự chuyên nghiệp của Tiêu Chiến. Điều này góp phần củng cố hình ảnh một diễn viên nghiêm túc và không ngừng nỗ lực trong mắt công chúng.

Đầu tháng 6, Tiêu Chiến tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong “Top 5 nhân vật điện ảnh được chú ý nhất năm 2026” do Đêm điện ảnh Weibo bình chọn. Đồng thời, bộ phim anh tham gia Đắc Nhàn cẩn chế cũng lọt vào danh sách các tác phẩm được yêu thích nhất năm.

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật - Ảnh 2

Trước những ý kiến cho rằng anh đang “bước ra khỏi vùng an toàn”, Tiêu Chiến lại có quan điểm khá bình thản. Anh cho biết bản thân chưa từng phân định rõ đâu là vùng an toàn, mà điều quan trọng hơn là thái độ với công việc. Theo anh, năng lực quyết định việc có thể làm được hay không, còn thái độ mới quyết định mức độ làm tốt.

Trong hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, Tiêu Chiến đã thử sức ở nhiều thể loại từ cổ trang, hiện đại, quân đội đến sân khấu kịch. Đặc biệt, vai diễn trong Đắc Nhàn cẩn chế từng khiến đạo diễn Khổng Sanh lo ngại vì ngoại hình nổi bật của anh không phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, sau buổi thử vai, sự giản dị trong ánh mắt của Tiêu Chiến đã thuyết phục ê-kíp. Anh thậm chí phải thay đổi hoàn toàn ngoại hình để hóa thân vào nhân vật Mạc Đắc Nhàn, đến mức nhiều khán giả không nhận ra anh khi phim lên sóng.

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