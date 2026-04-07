Một nữ diễn viên phải nhập viện cấp cứu giữa đêm, hàng tháng trời bị đày đọa đến kiệt quệ

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, Lý Nhất Đồng gần như không còn sức để ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ kiệt sức sau những ngày dài "đóng đô" trên phim trường.

Rạng sáng ngày 2/4/2026, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh nữ diễn viên Lý Nhất Đồng xuất hiện tại khoa cấp cứu của một bệnh viện trong tình trạng đáng báo động. Trong bộ đồ ngủ hình thỏ màu tím quen thuộc, nữ diễn viên hoàn toàn mất đi vẻ rạng rỡ thường thấy. Cô suy yếu đến mức đứng không vững, bước đi loạng choạng và phải nhờ đến sự dìu đỡ sát sao của trợ lý cùng đội ngũ nhân viên.

Ngay sau đó, phía studio của nữ diễn viên đã chính thức xác nhận tình trạng sức khỏe bất ổn của cô sau khi kết thúc ca làm việc, đồng thời cho biết đoàn phim đã phải khẩn cấp hủy toàn bộ lịch quay trong ngày để cô nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tiếng chuông cảnh báo về sức khỏe của Lý Nhất Đồng vang lên.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng qua, cô đã liên tục đối mặt với những sự cố nghiêm trọng: từ việc bị dị ứng cấp tính do dầm mưa nhân tạo suốt 2 tiếng đồng hồ vào cuối tháng 3, cho đến việc tái phát chấn thương nứt đốt sống thắt lưng khiến việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Dù vậy, với tinh thần chuyên nghiệp đến mức cực đoan, cô vẫn nén đau để hoàn thành lịch trình, thậm chí còn hài hước tự trêu chọc đôi mắt sưng húp của mình trên livestream để trấn an người hâm mộ.

Sự việc lần này đã thổi bùng lên những tranh luận gay gắt về cường độ làm việc khắc nghiệt của đoàn phim cổ trang Kim Chi. Được biết, đây là dự án thường xuyên ghi hình xuyên đêm với áp lực khủng khiếp, khiến không chỉ diễn viên mà ngay cả nhân viên hậu trường cũng phải than trời vì kiệt quệ. Đáng nói hơn, để có được những thước phim "thoát tục", Lý Nhất Đồng đang phải duy trì một cơ thể gầy gò quá mức. Với chiều cao 1m65 nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 42kg, chỉ số cơ thể của cô thấp hơn ngưỡng tối thiểu khỏe mạnh tới 7kg.

Việc kết hợp giữa chế độ ăn kiêng cực đoan để giữ dáng và lịch trình quay phim dập dìu sương gió đã tạo thành một "cú đấm kép" hạ gục hệ miễn dịch của nữ diễn viên. Công chúng không khỏi xót xa khi nhận ra rằng, đằng sau sự cống hiến hết mình cho vai diễn là sự hy sinh sức khỏe đến mức báo động, nơi ranh giới giữa đam mê nghệ thuật và sự ngược đãi bản thân trở nên mong manh hơn bao giờ hết.