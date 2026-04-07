Đúng hôm nay, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự kéo về nhà liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 07/04/2026 05:50

3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự kéo về nhà liên tiếp.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có được nguồn năng lượng tích cực và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trước hạn. Bản mệnh biết cách làm cho bản thân trở nên nổi bật và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Người tuổi này có những phát kiến mới và chủ động tìm kiếm cơ hội nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này ít khi phải rơi vào cảnh túng thiếu vì bạn biết mình cần làm gì để nâng giá trị của mình.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Bản mệnh và đối phương có những thấu hiểu dành cho nhau. Hai người dành cho nhau sự quan tâm và động viên khi cần thiết dù cả hai đều không có nhiều thời gian bên cạnh người còn lại. Những bạn độc thân có thể gặp được người phù hợp.

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự kéo về nhà liên tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay cho thấy vận trình công việc của người tuổi Mùi sẽ có những nhiệm vụ cần thực hiện. Tuy nhiên, bạn đã khá quen thuộc với những công việc này nên mọi việc đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Người tuổi này đón nhận tin vui về tài chính. Bạn có những nguồn thu mới do người thân hoặc bạn bè giới thiệu. Những mối hợp tác mới giúp cho con giáp này có thể đạt đến ngưỡng an tâm tài chính.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ có tiến triển. Những bạn độc thân cứ thoải mái thể hiện tình cảm của mình sẽ nhận được lời hồi đáp tích cực từ đối phương.

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự kéo về nhà liên tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có những khoản thu từ công việc làm thêm bên ngoài nên không cần quá lo lắng về tiền bạc. Con giáp này chỉ cần tập trung hoàn thành tốt các dự án đang được triển khai sẽ không còn lo lắng về tài chính. Con giáp này ít khi phải rơi vào cảnh túng thiếu vì bạn biết mình cần làm gì để nâng giá trị của mình.

Chuyện tình duyên êm ấm. Bạn và người ấy có nhiều thời gian bên cạnh nhau để chia sẻ những khó khăn đang gặp phải. Hai bạn dành cho nhau sự quan tâm và động viên nhau tiến về phía trước và cảm nhận được đối phương là là người mình có thể đồng hành trên chặng đường dài.

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự kéo về nhà liên tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 49 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'